我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

卑微的蚯蚓

吳輝（紐約）
聽新聞
test
0:00 /0:00

一場雪、一場雨、一場雨夾雪，淅瀝淅瀝⋯⋯冬在退卻，春在推進，陽光也強烈起來，大地暖意融融。蚯蚓皮皮自入冬以來便蟄伏土中，不飲不食，直到一聲春雷驚醒牠。 皮皮舒展一下身體，開始蠕動。牠從地下來到地面，探頭探腦，久違了，藍天白雲！ 沒想到，一隻知更鳥正等在洞口，幸虧皮皮敏捷地縮回洞裡，才沒有被啄到。洞外還傳來一陣呱噪：小小的蚯蚓，你什麼也不是，還不乖乖給我當早餐？皮皮很害怕，猶豫很久不敢再嘗試出洞。 蚯蚓的天敵太多了：雞鴨等鳥類、青蛙蟾蜍、蛇、鼴鼠老鼠，就連蜈蚣、螞蟻、蜘蛛以及寄生蠅等也會捕食蚯蚓，更不要說在馬路上爬行會被汽車碾壓、在菜園裡鑽土會被人類的鐵鍬鏟斷。 生命無常啊，皮皮想，我們的壽命只有幾年，甚至只有幾個月，為什麼不能好好活一回呢？我們甚至斷了可以再長，一生致力於改良土壤，人畜無害，毫無疑問是大自然的益蟲啊。這一想，他有了自信，鼓起勇氣再次鑽出地面。 這次牠聽到一個女孩的聲音，又甜美又友善：「一條小蚯蚓，真可愛！」女孩撥開地上一塊石頭，似乎是想幫助皮皮清除前進的障礙。皮皮被她溫暖到，爬到她身邊。小女孩像背書一樣說：「蚯蚓在土中鑽洞，使土壤變得蓬鬆，有助空氣流通和保持水分。蚯蚓吞食有機物，排泄出富含氮、磷、鉀的營養土。蚯蚓加速分解有機質，將分解的養分帶回土表，方便植物吸收。豐富的蚯蚓活動可以幫助植物抵禦病蟲害。雖然有時候牠們會食用植物的幼苗、細嫩根系，但在一般田間和花園中，牠們仍是利大於弊的益蟲。」哎呀，終於有人懂我們！皮皮激動地想。原來，小女孩的媽媽常常對她說這些科學道理，她們家的花園和菜園裡就有很多蓬鬆的土壤，一眼就看得出來那些顆粒狀、黑黝黝的營養土是經過蚯蚓們分解的。 小女孩對皮皮說，你看你們做了多麼了不起的事呀！皮皮卻縮了一下：「我只會鑽土，並不知道什麼了不起呀。剛才知更鳥也說我只是一條小蚯蚓而已！」 小女孩大聲說：「每一條蟲，每一隻鳥，每一朵花，每一棵樹，每一個大自然的生命，都是很了不起的。我超級熱愛大自然！」 皮皮很高興：這個小女孩才是真的「了不起」，那麼懂道理。好嘞，我快去鑽土，只要我貢獻了自己的一份力，無論那是多麼卑微的一點力，我就無愧自己的一生啦。

上一則

爾雅出版社「誤傳熄燈」業者澄清：絕無此事

延伸閱讀

插班生(上)

插班生(上)
燦爛的一夜

燦爛的一夜
熟悉的陌生人

熟悉的陌生人
故鄉情

故鄉情

熱門新聞

母親的三句箴言

2026-03-31 02:00
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。（聯合報系資料照片）

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

2026-04-06 17:16
（圖／123RF）

九重葛 嫣紅堪比驕陽豔

2026-04-06 02:00

曾經的第一高樓(上)

2026-03-31 02:00

郵輪上的眾生相

2026-04-04 02:00

阿公阿嬷的移民路

2026-04-02 02:00

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場