一場雪、一場雨、一場雨夾雪，淅瀝淅瀝⋯⋯冬在退卻，春在推進，陽光也強烈起來，大地暖意融融。蚯蚓皮皮自入冬以來便蟄伏土中，不飲不食，直到一聲春雷驚醒牠。 皮皮舒展一下身體，開始蠕動。牠從地下來到地面，探頭探腦，久違了，藍天白雲！ 沒想到，一隻知更鳥正等在洞口，幸虧皮皮敏捷地縮回洞裡，才沒有被啄到。洞外還傳來一陣呱噪：小小的蚯蚓，你什麼也不是，還不乖乖給我當早餐？皮皮很害怕，猶豫很久不敢再嘗試出洞。 蚯蚓的天敵太多了：雞鴨等鳥類、青蛙蟾蜍、蛇、鼴鼠老鼠，就連蜈蚣、螞蟻、蜘蛛以及寄生蠅等也會捕食蚯蚓，更不要說在馬路上爬行會被汽車碾壓、在菜園裡鑽土會被人類的鐵鍬鏟斷。 生命無常啊，皮皮想，我們的壽命只有幾年，甚至只有幾個月，為什麼不能好好活一回呢？我們甚至斷了可以再長，一生致力於改良土壤，人畜無害，毫無疑問是大自然的益蟲啊。這一想，他有了自信，鼓起勇氣再次鑽出地面。 這次牠聽到一個女孩的聲音，又甜美又友善：「一條小蚯蚓，真可愛！」女孩撥開地上一塊石頭，似乎是想幫助皮皮清除前進的障礙。皮皮被她溫暖到，爬到她身邊。小女孩像背書一樣說：「蚯蚓在土中鑽洞，使土壤變得蓬鬆，有助空氣流通和保持水分。蚯蚓吞食有機物，排泄出富含氮、磷、鉀的營養土。蚯蚓加速分解有機質，將分解的養分帶回土表，方便植物吸收。豐富的蚯蚓活動可以幫助植物抵禦病蟲害。雖然有時候牠們會食用植物的幼苗、細嫩根系，但在一般田間和花園中，牠們仍是利大於弊的益蟲。」哎呀，終於有人懂我們！皮皮激動地想。原來，小女孩的媽媽常常對她說這些科學道理，她們家的花園和菜園裡就有很多蓬鬆的土壤，一眼就看得出來那些顆粒狀、黑黝黝的營養土是經過蚯蚓們分解的。 小女孩對皮皮說，你看你們做了多麼了不起的事呀！皮皮卻縮了一下：「我只會鑽土，並不知道什麼了不起呀。剛才知更鳥也說我只是一條小蚯蚓而已！」 小女孩大聲說：「每一條蟲，每一隻鳥，每一朵花，每一棵樹，每一個大自然的生命，都是很了不起的。我超級熱愛大自然！」 皮皮很高興：這個小女孩才是真的「了不起」，那麼懂道理。好嘞，我快去鑽土，只要我貢獻了自己的一份力，無論那是多麼卑微的一點力，我就無愧自己的一生啦。