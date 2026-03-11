我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

貓頭鷹的驕傲

​​​​​​​​​​​​吳輝（紐約）
聽新聞
test
0:00 /0:00

清晨，貓頭鷹爸爸正站在樹梢上為牠的兩個孩子講故事。牠說：「哪種生物沒有天敵呢？我們東美角鴞（Eastern Screech Owl）就是蛇的天敵！我們的尖銳利爪和喙能輕易制服蛇，再加上視力極佳、動作敏捷，讓蛇難以防範。我們是大自然的精靈，無論是在都市、公園還是近郊環境，都更有生存的韌性和智慧。」說到這裡，牠兩百七十度轉動頭部，驕傲地展開翅膀。

牠是一隻褐色的東美角鴞，站在樹上靜止不動時，就像隱身。牠頭部圓，尾巴短，擁有兩撮像耳朵的羽角，體長二十五公分，翅膀展開的時候有五十公分。

通常，貓頭鷹白天會藏在樹洞裡，夜間才出來捕食昆蟲、小型哺乳動物和其它鳥類。但是今天發生了一點事，令牠們興奮得難以入睡。凌晨時分，牠們已經結束一夜打獵，準備回樹洞休息。正在這時，樹洞裡傳來打鬥的聲音，貓頭鷹爸爸探頭一看，兩條蛇竟在牠們的樹洞裡扭打成一團。一條是牠們的「清潔工」盲蛇，另一條是紐約後院常見的環頸蛇。別看環頸蛇對人類而言是無毒蛇，但是對貓頭鷹雛鳥卻是威脅。於是貓頭鷹爸爸果斷衝上前，把環頸蛇捉住吞下肚子。

 「嗚嗚嗚」，貓頭鷹爸爸發出獨特叫聲，在晨霧裡製造出神秘氣氛。牠以一副「洞悉一切」的派頭，從東美角鴞是敏捷和神秘的夜行性鳥類說起，講到牠自己捕捉過多少昆蟲老鼠，幫助人類控制蟲害鼠患；又從牠們的「清潔工」盲蛇會吃掉巢中的螞蟻和幼蟲、保護幼雛免受寄生蟲和細菌侵害，講到東美角鴞是自然界適應力強、善於偽裝且懂得利用共生關係的代表。

兩隻小貓頭鷹聽得不停轉動大眼睛。有這樣的祖先，當然是值得驕傲的。牠們自己稚嫩的生命，也已經傳承了祖先的基因。其中一隻小貓頭鷹很好學，牠問爸爸：「到哪去捉盲蛇回家打掃衛生啊？」

貓頭鷹爸爸耐心地回答：「牠們平時就像蚯蚓那樣在林地鑽來鑽去找吃的，看見就可以捉牠們回來。我們樹洞裡的食物殘渣和糞便，容易滋生細菌和害蟲，對雛鳥成長不利。有清潔工就不用擔心了，你說祖先是不是很聰明？」

另一隻小貓頭鷹也說出自己的觀察：「別看那條盲蛇只有十幾公分長，牠比我們的年齡還大，還生了小寶寶呢。」

貓頭鷹爸爸驕傲地笑了：「這就是前面說的共生關係啊，這種共生關係，在鳥界很罕見，足以證明我們的智慧。」

世報陪您半世紀

上一則

沒有小新聞 只有小記者

延伸閱讀

娛樂／中國奇譚2 要讓動畫真正「上主桌」

娛樂／中國奇譚2 要讓動畫真正「上主桌」
離開的本能

離開的本能
與貓共進早餐

與貓共進早餐
四川出現黢黑大熊貓 網笑「去挖煤」、禁止cos黑熊

四川出現黢黑大熊貓 網笑「去挖煤」、禁止cos黑熊

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老鄰居的故事

2026-03-07 01:00

街頭那碗牛肉麵

2026-03-04 01:00

醫師的兼差人生

2026-03-07 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」