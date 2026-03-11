清晨，貓頭鷹爸爸正站在樹梢上為牠的兩個孩子講故事。牠說：「哪種生物沒有天敵呢？我們東美角鴞（Eastern Screech Owl）就是蛇的天敵！我們的尖銳利爪和喙能輕易制服蛇，再加上視力極佳、動作敏捷，讓蛇難以防範。我們是大自然的精靈，無論是在都市、公園還是近郊環境，都更有生存的韌性和智慧。」說到這裡，牠兩百七十度轉動頭部，驕傲地展開翅膀。

牠是一隻褐色的東美角鴞，站在樹上靜止不動時，就像隱身。牠頭部圓，尾巴短，擁有兩撮像耳朵的羽角，體長二十五公分，翅膀展開的時候有五十公分。

通常，貓頭鷹白天會藏在樹洞裡，夜間才出來捕食昆蟲、小型哺乳動物和其它鳥類。但是今天發生了一點事，令牠們興奮得難以入睡。凌晨時分，牠們已經結束一夜打獵，準備回樹洞休息。正在這時，樹洞裡傳來打鬥的聲音，貓頭鷹爸爸探頭一看，兩條蛇竟在牠們的樹洞裡扭打成一團。一條是牠們的「清潔工」盲蛇，另一條是紐約後院常見的環頸蛇。別看環頸蛇對人類而言是無毒蛇，但是對貓頭鷹雛鳥卻是威脅。於是貓頭鷹爸爸果斷衝上前，把環頸蛇捉住吞下肚子。

「嗚嗚嗚」，貓頭鷹爸爸發出獨特叫聲，在晨霧裡製造出神秘氣氛。牠以一副「洞悉一切」的派頭，從東美角鴞是敏捷和神秘的夜行性鳥類說起，講到牠自己捕捉過多少昆蟲老鼠，幫助人類控制蟲害鼠患；又從牠們的「清潔工」盲蛇會吃掉巢中的螞蟻和幼蟲、保護幼雛免受寄生蟲和細菌侵害，講到東美角鴞是自然界適應力強、善於偽裝且懂得利用共生關係的代表。

兩隻小貓頭鷹聽得不停轉動大眼睛。有這樣的祖先，當然是值得驕傲的。牠們自己稚嫩的生命，也已經傳承了祖先的基因。其中一隻小貓頭鷹很好學，牠問爸爸：「到哪去捉盲蛇回家打掃衛生啊？」

貓頭鷹爸爸耐心地回答：「牠們平時就像蚯蚓那樣在林地鑽來鑽去找吃的，看見就可以捉牠們回來。我們樹洞裡的食物殘渣和糞便，容易滋生細菌和害蟲，對雛鳥成長不利。有清潔工就不用擔心了，你說祖先是不是很聰明？」

另一隻小貓頭鷹也說出自己的觀察：「別看那條盲蛇只有十幾公分長，牠比我們的年齡還大，還生了小寶寶呢。」

貓頭鷹爸爸驕傲地笑了：「這就是前面說的共生關係啊，這種共生關係，在鳥界很罕見，足以證明我們的智慧。」