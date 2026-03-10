我的頻道

游泳比賽

張海文（俄勒岡州，春和學園）
上周六我參加了游泳比賽，我們換好泳衣跳進泳池，在水裡進行了三十分鐘的熱身運動后，比賽就開始了。

我參加的第一個項目是一百公尺自由式比賽。我準備好後，聽到裁判說：「各就各位，準備，嗶！」我們一躍跳入了水中。入水的一瞬間，我的泳鏡就掉了，我顧不得那麼多，繼續往前游。但是沒有泳鏡在水底感覺很不一樣，我的速度自然慢了下來。我想這次成績肯定不好，成績出來後，果不其然，我沒有拿到第一，而且成績比上一次還要差。接下來的比賽是一百公尺蛙式，我就不細說了，因為沒有什麼特別，我甚至都不記得我得了第幾名，好像是第二名，又好像是第三名。

我想仔細講述的是我的第三個比賽項目，五十公尺仰式。我跳進泳池準備比賽時，發現旁邊一位叫Dibia的女生沒有戴泳鏡。我問她為什麼？你猜猜她怎麼回答，她說：「因為我丟了！」看到她無所謂的樣子，我覺得很有趣。

二十秒鐘後，「嗶！」的一聲，裁判的哨聲響起，我們一蹬泳池壁，就衝了出去，幾十秒過後，我感覺快游到另一端了，於是打算轉身，可我一轉身就觸碰到了牆壁，只好趕快退回了幾步，胡亂翻了個跟頭，這一亂，讓我一時分不清上北下南左西右東了。幸好兩三秒後，我調整好自己，分清了方向。我一路飛快地追上其他人，朝泳池的端頭游去。我的手一碰到牆壁，就迫不及待地抬頭看成績板，結果你猜猜，沒泳鏡的Dibia第二名，我第三名，我們的成績都比想像的要好。

游泳比賽就是這麼捉摸不定，同時又激勵人心，所以我喜歡游泳比賽。

