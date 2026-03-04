去見永樂大鐘／《熱氣球比爾》系列之十四

熱氣球比爾緩緩升空，對擠在一起的五個鐘表說：「今天要去見永樂大鐘。」

到了北京，比爾降落。

進了大鐘寺，終於見到永樂大鐘，鐘身發出幽幽的光，細細刻在上面的佛經文字，像流動的波紋。大鐘旁，立著粗大的木撞槌，尾端縛著粗繩。

老鐘師傅走上前：「這座大鐘高三公尺多，重四十多噸，明代永樂年間鑄造。你們遠道而來，我為你們敲一次鐘吧。」他抓住粗繩向前一拉，木撞槌撞上大鐘。「呯——」，聲音悠長而渾厚。

他輕聲道：「三聲為禮。」再次拉起撞槌，「呯——」，第二聲像呼喚，「呯——」，第三聲像回答。三聲之後，鐘聲迴盪許久不散。老鐘師傅合掌，輕輕鞠躬。比爾和五個鐘表一起行禮。

鬧鐘小子忍不住跳到永樂大鐘底下：「我喜歡你的名字，我的名字不好聽，像是愛鬧事。」

大鐘緩緩回答：「你的名字取得好，你那一點點鬧，鬧走了主人的疲倦，鬧醒了他新的一天，你不鬧他，他就會睡過頭，耽誤大事。」

手表妹妹移動到大鐘前：「我只在主人手腕上滴答，聲音太小，算不算真正的鐘？」大鐘和藹回應：「你陪著主人呼吸，最貼身，也最親近。最小的鐘，才聽得見人的心跳。」

大鐘繼續說道：「叫掛鐘，是因為站得高，看得廣，掛在那裡，整個家就知道時間；叫座鐘，是因為坐在桌上，這名字聽起來很紳士；叫懷表，是因為待在主人的懷裡，這名字裡藏著老時光；叫手表，是因為貼在主人手腕上聽他的脈動。你們每一個名字裡都有著一份責任、一份位置和一份溫暖。大聲也好，小聲也好，我和你們一樣，都是時間的守護者。」

五個鐘表和比爾都聽得入了迷，覺得鐘聲不是為了熱鬧，是為了讓人不忘記時間還在繼續。永樂大鐘守著的不止是時間，還守著人們的記憶。

傍晚的鐘樓安靜而溫暖，夕陽的最後一束光斜斜地照進鐘樓，大鐘漸漸亮起了金色的光芒。