我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

去見永樂大鐘／《熱氣球比爾》系列之十四

白丁（馬里蘭州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

熱氣球比爾緩緩升空，對擠在一起的五個鐘表說：「今天要去見永樂大鐘。」

到了北京，比爾降落。

進了大鐘寺，終於見到永樂大鐘，鐘身發出幽幽的光，細細刻在上面的佛經文字，像流動的波紋。大鐘旁，立著粗大的木撞槌，尾端縛著粗繩。

老鐘師傅走上前：「這座大鐘高三公尺多，重四十多噸，明代永樂年間鑄造。你們遠道而來，我為你們敲一次鐘吧。」他抓住粗繩向前一拉，木撞槌撞上大鐘。「呯——」，聲音悠長而渾厚。

他輕聲道：「三聲為禮。」再次拉起撞槌，「呯——」，第二聲像呼喚，「呯——」，第三聲像回答。三聲之後，鐘聲迴盪許久不散。老鐘師傅合掌，輕輕鞠躬。比爾和五個鐘表一起行禮。

鬧鐘小子忍不住跳到永樂大鐘底下：「我喜歡你的名字，我的名字不好聽，像是愛鬧事。」

大鐘緩緩回答：「你的名字取得好，你那一點點鬧，鬧走了主人的疲倦，鬧醒了他新的一天，你不鬧他，他就會睡過頭，耽誤大事。」

手表妹妹移動到大鐘前：「我只在主人手腕上滴答，聲音太小，算不算真正的鐘？」大鐘和藹回應：「你陪著主人呼吸，最貼身，也最親近。最小的鐘，才聽得見人的心跳。」

大鐘繼續說道：「叫掛鐘，是因為站得高，看得廣，掛在那裡，整個家就知道時間；叫座鐘，是因為坐在桌上，這名字聽起來很紳士；叫懷表，是因為待在主人的懷裡，這名字裡藏著老時光；叫手表，是因為貼在主人手腕上聽他的脈動。你們每一個名字裡都有著一份責任、一份位置和一份溫暖。大聲也好，小聲也好，我和你們一樣，都是時間的守護者。」

五個鐘表和比爾都聽得入了迷，覺得鐘聲不是為了熱鬧，是為了讓人不忘記時間還在繼續。永樂大鐘守著的不止是時間，還守著人們的記憶。

傍晚的鐘樓安靜而溫暖，夕陽的最後一束光斜斜地照進鐘樓，大鐘漸漸亮起了金色的光芒。

世報陪您半世紀

上一則

憶初抵美國

下一則

洪錦芳翻轉受助孩子未來 自詡當豬「全身上下都可被使用」

延伸閱讀

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
15歲女與同學分工 9300元賤賣母13萬奢侈品 就為買這…

15歲女與同學分工 9300元賤賣母13萬奢侈品 就為買這…
去見齊特格洛格鐘／《熱氣球比爾》系列之十三

去見齊特格洛格鐘／《熱氣球比爾》系列之十三
英國奶奶持有效簽證在美旅行 遭ICE關6周

英國奶奶持有效簽證在美旅行 遭ICE關6周

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘