「桃花源記」是陶淵明寫的一篇散文，描寫一位武陵漁人偶然發現一座與世隔絕村落的故事。

有一天，漁人沿著溪水划船，忽然看到兩岸的桃花盛開，美不勝收，就順水跟到了溪流的源頭。他在那裡發現了一座山，山腳有個狹窄的洞口，出於好奇心，他走進了這個洞。洞雖然很窄，但他在盡頭看到了一片開闊的天地，有道路、良田，還有整齊的房屋，是一個和平安詳的村落。村民們熱情地招待漁人，並告訴他：他們的祖先是為了躲避秦朝末年的戰亂才來到此地，從此與外面的世界斷絕來往，完全不知道朝代的更替與時間的流逝。

漁人在村中留了幾天後就離開，並一路做記號，想要以後能回訪這個村落。然而，當他再次前往這個村落時，卻怎樣都找不到通往桃花源的道路。

讀完這篇後，我馬上就開始用學校英文課讀文章的思路，來分析這個故事。我第一個想到的，就是陶淵明利用這篇短文，來描寫逃避事實的心態。桃花源裡面的村民，為了躲避戰亂，一直藏在隱蔽的村落裡，不出來直接面對外界的問題。另一個想法是：這位漁人好像癡心妄想，然後產生了幻覺。他大概是捕魚不順利，在船上做白日夢，幻想出一個完美的村落來逃避現實。這也解釋了為什麼他以後都回不去桃花源：夢中的理想不是真的，一下子就會消失。最後，「桃花源記」也反映了陶淵明內心的希望：他生活在戰亂的年代，當官又跟上司合不來，辭官歸隱以後，只想在農村過平穩的生活，不再被外人打擾。

我讀「桃花源記」的時候，其實有點反感，心裡抱怨：為什麼在美國的學校需要讀莎士比亞，在家裡還要讀中國的古文？兩種文字都沒辦法輕鬆理解，需要用點腦力才能完全看懂，還不如用這個時間讀讀比較有趣的小說，或者追一些好看的劇。不過三思之後，又覺得瞭解一兩千年前的文學作品，可以增進我閱讀和思考的能力，以及對中華文化的認識，還是有意義的。