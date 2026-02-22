在中國，春節 象徵新年的開始。它落在農曆正月初一，人們會舉行各種各樣的社會活動來迎接新年、祈求好運、慶祝家庭團聚，並促進社區和諧。我喜歡春節，因為它有美味的食物和熱鬧的氛圍。 春節的傳統食物是餃子 和湯圓，我和我的家人都很喜歡這些食物。我們和親戚們一起慶祝春節，並舉辦聚會。我們總是互相贈送紅包，並在家裡掛上紅燈籠。我們還會吃裡面包有硬幣的餃子，如果你吃到一個包著硬幣的餃子，那就代表你非常幸運。 總而言之，我的家人以各種各樣的方式慶祝春節，而我個人也非常喜歡春節。 許嘟嘟（加州 ，福森中文學校） 春節是中國的新年，是中國最重要的節日之一。春節是農曆的一年中的第一天，它是一個團圓的時候，一家人一起慶祝這個節日。 春節前，人們都會打掃房屋，騰出位置讓新的一年的好運進到家裡，同時把家裡的壞運掃出去。除夕，春節的前一天，家人們都會回家，全家團圓，一起吃年夜飯。人們會吃年糕、餃子等豐盛的美食。 春節期間的活動有很多，都會很熱鬧，比如放鞭炮、舞獅子、貼春聯、掛年畫，以及耍龍燈等等。春節期間，人們都會走親訪友，相互拜年，為對方送上新年的祝福，長輩會給小孩子裝著壓歲錢的紅包。 春節是充滿團圓氣氛的節日，人們帶著興奮和期待展開新的一年。