中國新年

胡睿文（加州，福森中文學校）
在中國，春節象徵新年的開始。它落在農曆正月初一，人們會舉行各種各樣的社會活動來迎接新年、祈求好運、慶祝家庭團聚，並促進社區和諧。我喜歡春節，因為它有美味的食物和熱鬧的氛圍。 春節的傳統食物是餃子和湯圓，我和我的家人都很喜歡這些食物。我們和親戚們一起慶祝春節，並舉辦聚會。我們總是互相贈送紅包，並在家裡掛上紅燈籠。我們還會吃裡面包有硬幣的餃子，如果你吃到一個包著硬幣的餃子，那就代表你非常幸運。 總而言之，我的家人以各種各樣的方式慶祝春節，而我個人也非常喜歡春節。 許嘟嘟（加州，福森中文學校） 春節是中國的新年，是中國最重要的節日之一。春節是農曆的一年中的第一天，它是一個團圓的時候，一家人一起慶祝這個節日。 春節前，人們都會打掃房屋，騰出位置讓新的一年的好運進到家裡，同時把家裡的壞運掃出去。除夕，春節的前一天，家人們都會回家，全家團圓，一起吃年夜飯。人們會吃年糕、餃子等豐盛的美食。 春節期間的活動有很多，都會很熱鬧，比如放鞭炮、舞獅子、貼春聯、掛年畫，以及耍龍燈等等。春節期間，人們都會走親訪友，相互拜年，為對方送上新年的祝福，長輩會給小孩子裝著壓歲錢的紅包。 春節是充滿團圓氣氛的節日，人們帶著興奮和期待展開新的一年。

世報陪您半世紀

春節 餃子 加州

母親的梳妝盒(下)

新春氣場加持 4星座轉運「財富事業同步升溫」

999元春節代磕頭幫盡孝 UU跑腿惹議暫下架

今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

谷愛凌的父親 是誰？

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

