陽光燦爛的早晨，草原迎來一年中最熱鬧的日子──馬年慶典。幾隻小鳥在高空轉圈、唱歌；五顏六色的氣球慢慢升起，把整片天空裝點得像一幅會動的畫。 彩虹草原中央立著兩個大木牌，一個寫著：「馬到成功」，另一個寫著：「馬年順騎」。這兩塊牌子只有在奇蹟馬年才會出現。據說，只要孩子們把幸福的願望寫進心裡，就會有一匹魔法白馬帶一個幸運小孩，讓他把願望帶到彩虹上，使願望慢慢發亮。 這天，草原上的孩子們都早早集合，期待能看見傳說裡的白馬。遠方突然傳來一陣柔和的鈴聲，「叮鈴——叮鈴——」，只見一匹全身雪白、彩虹尾巴的馬緩緩出現，背上坐著名叫小恩的女孩，她戴著一頂皇冠，披著彩虹披風。「小恩被選中了！」有人驚呼。 小恩深吸一口氣，她知道今年輪到她執行屬於孩子們的任務──把希望送上彩虹。很快，天使們出現了，把每個孩子的願望收集起來。有的是勇氣、有的是快樂，也有孩子希望爸媽不要再那麼忙，可以陪他一起玩。白馬抬起頭，望向天空中的七色彩虹。那彩虹像是一座彎彎的橋，高掛在天地之間，像在等待白馬踏上去。 「我們出發了！」小恩輕輕抱住白馬的脖子。白馬一躍而起，愈跳愈高，彷彿踏上看不見的階梯。當白馬踏上彩虹時，彩虹的光亮了一大圈，像被喚醒。願望瓶子在光裡微微閃爍，天使們跟在白馬旁邊飛行，像一群守護者。 彩虹頂端有一顆心形的小星星，那是願望星。只要把願望放到星星旁，星星就會吸收那份心意，慢慢把它變成一股小小的力量，送回每個孩子的生活裡。小恩一邊放，一邊想起地面上的孩子們：正在跳繩的小女孩希望自己更勇敢；拿著球的男孩希望可以交到更多朋友；那個在花叢旁抬頭看的孩子，希望世界能像今天一樣明亮。當最後一個瓶子放好時，整座彩虹變得像白天的太陽一樣耀眼。 白馬帶著小恩慢慢下降，回到草原。孩子們跑上前，圍著白馬和小恩。大家雖不知願望何時會實現，但每個人都覺得心裡亮了一點。天使們在空中飛舞，撒下像細雪般的光點，輕輕落在孩子的頭髮和肩膀上。「這些光點會讓你們的願望更靠近喔。」其中一位天使說完就笑著飛走了。 太陽往西邊移動，彩虹慢慢變淡，但孩子們不覺得可惜。他們知道，願望已經開始前往實現的路上。