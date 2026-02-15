我的頻道

蔡嘉麟（加州，學園雙語學校）
春節是一個很有趣的節慶，不同的地方會有不同的春節習俗。通常在春節之前，人們會打掃家裡，也會去商場買東西，準備過年。 傳說很久很久以前，海裡有一個怪物叫「年」，每個除夕都會出來吃人、吃動物，和破壞房子。有一年，人們要上山時，來了一個老乞丐討食，一個老太太給了老人食物，然後叫他快躲到山裡，否則會被「年」吃掉。但那位老人是一個神，他對老太太說：「我有辦法」。「年」來的時候，看到老人放了紅色的紙在窗戶和門上，還在院子裡燒竹子，「年」很害怕就跑走了。這就是過年，也就是春節。 在農曆春節，人們會吃很長的麵，象徵長壽，人們也吃魚，象徵年年有餘。爸爸媽媽會給孩子紅包、帶孩子去看舞獅舞獅。 我覺得春節是很好玩的節慶，因為我喜歡熱鬧的舞龍舞獅。雖然我覺得年的故事不是一個真的故事，但是我還是很喜歡春節。 羅晙雄（加州，學園雙語學校） 今年的春節在二月十七日，那天會有舞龍舞獅，還可以吃年夜飯、拿紅包。人們也會在家裡掛紅燈籠和貼紅色的春聯。 為什麼我們要用紅色裝飾家裡？因為很久以前有一個怪獸叫「年」，牠每年會去吃人，有一年一個老人用紅色的紙、穿紅色衣服還有鞭炮趕走了「年「，所以從此以後，我們春節會掛春聯放鞭炮。 春節前幾天人們會打掃房子和裝飾房子，因為我們要掃掉壞運，並放很多紅色的東西招來好運。 家人們在農曆新年前一天一起吃年夜飯，吃代表不同意義的食物。比如要吃魚代表年年有餘，餃子代表招財進寶，年糕代表步步高升；湯圓代表幸福團圓，麵代表長命百歲。 我期待今年春節能拿到紅包、吃到很多美食。今年我會幫爸爸媽媽打掃房子和掛春聯，希望可以有一個快快樂樂的春節。

春節 加州 餃子

漂流樂高（六）

999元春節代磕頭幫盡孝 UU跑腿惹議暫下架

今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈

王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

