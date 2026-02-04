去見天文鐘／《熱氣球比爾》系列之十

遠的地平線上浮現出一幢幢古老的建築，尖尖的屋頂像海浪一樣起伏，漸漸可見房屋有淡粉色、鵝黃色、薄荷綠，每一棟都有雕花窗。

熱氣球慢慢下降，停在布拉格的老城廣場。廣場北側有一座高塔，高塔上鑲嵌著一面華麗的鐘。比爾先生興奮地告訴大家：「這就是天文鐘。」

鬧鐘小子「叮鈴」一聲，第一個跳下吊籃奔向前去，最後趕上的是懷表爺爺和手表妹妹。

天文鐘的頂部有一扇小窗，兩邊站著小小的雕像，窗裡邊有十二位使徒。天文鐘的中間是淡藍色和深藍色的天空盤，盤的邊緣有一圈金色的刻度。盤上有金豆子般的太陽和珍珠般的月亮，會緩緩隨著時間轉動。天文鐘的底部是一個圍著金框的日曆盤，盤上畫著春天的鮮花、夏天的麥穗、秋天的葡萄和冬天的篝火。

這時，只聽「哢噠」一聲，兩個小窗慢慢打開，十二位使徒排著隊從左邊走出來，又從右邊走回去，他們是木雕的，每一步都很慢、很穩。然後，鐘面旁有四個小丑開始表演：骷髏搖鈴，紳士照鏡子，財迷揮動錢包，異教徒搖晃著腦袋。

忽然，頂端的大鐘響起：「噹——」聲音深沉，帶著木香味，一聲又一聲在老城廣場迴盪。每一下鐘聲，都像一圈淡金色的光波，在天空擴散開來。鐘聲結束後，四周響起掌聲。

懷表爺爺激動得鬍子都抖了：「這不是報時，這是在表演時間。」

掛鐘姊姊踮起腳，轉著身子說：「這裡的時間，簡直是活著的，會跳舞。」

座鐘先生壓低聲音：「布拉格天文鐘優雅、聰明、又神秘。」

手表妹妹托著腮自言自語：「原來鐘可以這麼有藝術感。」

鬧鐘小子聽得如癡如醉，低聲說：「如果我能跟它學一點點敲鐘的技巧，那我就不會自卑啦。」

比爾先生沉沉回應：「這鐘每敲一次，就會在空中留下時間的波紋，能把迷路的熱氣球指引到正確的航道上。」（待續）