生活裡會發生許多意想不到的事情，正因如此，我們要好好過每一天。

到目前為止，我經歷過了很多起伏，但更多的是幸運和成長。當生活給我新機會時，我試著去接受，結果常常比我想的更好。現在回頭看，我發現很多小小決定都改變了我的人生。

我從出生時就是個活潑熱情的孩子，根本沒辦法讓我安靜下來。大概在我五六歲，有一天，我在床上跳來跳去扭傷了手。我不知道發生了什麼，只覺得很痛，媽媽看到我的手都軟了，垂在一邊，嚇得趕緊帶我去醫院檢查，原來我的手脫臼了。當然，這次經歷沒有讓我停止在房裡翻跟斗，但它教會了我在遇到痛的時候必定要勇敢。

二零二零年新冠病毒爆發，學校關門，改成線上上課。一開始，我對這種變化很開心，因為作業很少，但這種情況很快變得痛苦，我沒有學到東西、不能出去購物，也很久沒見到朋友們。直到二零二一年二月終於有了疫苗 ，才讓情況好轉。想想自己活過了一場全球大流行病，真是太神奇了。

因為我的父母希望我繼續學習中文，所以在我初中時把我送到有中文課程的Bayside Academy，去舊金山 中國城校外教學，成了我在那裡最喜歡的回憶之一。

那天老師帶我們去中國城參觀，我們去了很多地方，像幸運餅乾工廠，也看到了許多漂亮的傳統藝術品。我們到一家點心餐廳吃午餐，點炒麵、甜點等等。在和朋友邊吃邊聊天的時候，老師還教我們怎麼用中文點菜和記錄花費。那次校外教學非常好玩，我很開心能和親近的朋友們一起度過中學生活的最後時光。

我原本不想去我現在上的高中，常常覺得自己格格不入，但我學會了透過找到自己喜歡的事情來面對這種感覺，而這個事情就是越野隊伍。

第一次練習時我很緊張，因為我連一個人都不認識，但有些高年級的同學走過來跟我說話，讓我覺得比較舒服。隨著時間過去，隊友慢慢變成了我的好朋友，加入越野隊讓我的高中生活愈來愈好。回頭看，越野教會我：雖然事情沒有按計畫發展，你也能找到有意義和快樂的事物。

這些年來，我很慶幸自己有美好的人生。雖然也遇過一些不幸，但那些溫暖的回憶已讓我滿足。

人生中總有不順利的時候，但我們要學會活在當下，遇到困難時保持樂觀，因為美好的事物常常藏在細節裡。