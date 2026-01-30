小時候，因為媽媽常去不同的城市和國家參加會議，我很少能見到她，那時的我常常感到難過。隨著年齡增長，我漸漸明白，她的奔波是為了讓我們一家過上更好的生活。看到媽媽在專業會議上獲得的獎項，我開始思考，她的努力從何而來。每當這時，我總會想起祖父母和母親常常講起的那段移民 故事。 一九八零年代初，年輕的外公獨自飛往美國求學，他希望能學習先進的科學知識，回國後能獲得更好的工作機會。為了這個目標，他通過多項考試，最終獲得大學的錄取和獎學金，得以前往美國。然而，他的妻子和年幼的女兒仍留在中國，外公始終放心不下。兩年後，外婆和母親終於踏上赴美之路。 外婆和母親是在聖誕節 期間來到美國的，那是她們第一次經歷聖誕節。房屋掛滿彩燈，聖誕樹上裝飾著五顏六色的飾品，年僅四歲的母親看著這一切，驚喜不已。這給她們留下了美好的第一印象，也讓外婆漸漸喜歡上美國所帶來的自由。 然而，真正的挑戰很快接踵而來。語言、文化和生活習慣的差異，讓外婆感覺彷彿置身於陌生的水域。雖然她的閱讀和寫作都不錯，但聽力和口語交流成了最大的困難。為了跟上課程，她在課後花大量時間學習，周末還參加英語補習班。同時，她還必須工作維持生計，常常一邊照顧年幼的女兒，一邊奔波於學業和工作之間，十分辛苦。 在最艱難的時期，外公外婆通過教會找到了精神寄托，他們在那建立了新的社交圈，也逐漸適應了新生活。後來，家裡又迎來兩個孩子，家庭的溫暖讓生活多了希望。外公順利獲得理學博士學位，外婆原本也希望繼續深造，卻不得不為了家庭中斷學業，她堅持工作，用行動支撐整個家庭。最初，他們原本計畫學成後返回中國，但隨著家庭的壯大，回國變得愈發困難，最終選擇在美國扎根。 多年以後，母親憑自己的努力考入麻省理工學院 ，在那裡遇見了我的父親，組成新的家庭。如今，看著子孫滿堂的幸福畫面，外公外婆常感慨，當年的選擇雖然艱難，但不後悔。即使仍然思念家鄉，他們也學會了珍惜當下，在新的土地上結交朋友，與家人相伴。他們常說，只要一家人在一起，這裡就是家。這段移民經歷，不僅帶來了新的住所，也帶來了新的希望。