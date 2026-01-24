我的媽媽中等身材，留著黑色的短頭髮，眼睛也不大。她外表很嚴肅，可是她有時候也會表現出溫柔的一面。雖然媽媽很嚴格，但是她還是很關心我。 媽媽總是每天早起做豐富又有營養早餐給我們吃，讓我們吃飽去上學。在學習上，當我遇到不會的作業時，她還會幫助我、輔導我做作業，當我有時候不想做其他事情時，她也會引導我，鼓勵我堅持努力完成。 媽媽是一個特別勤快的人，每天很晚才睡覺，因為她會先安頓好我們，然後才去收拾，把家裡打掃得乾乾淨淨才去睡覺。在我的生活中，她扮演著重要的角色，總是在背後默默支持我們做我們喜歡的事情。雖然媽媽很忙，但她從不抱怨，無論她有多累，她也不曾埋怨，總是無時無刻關心我們，讓我們的生活無憂無慮。 謝謝媽媽一直以來的支持和陪伴，為我們這個家付出了很多；謝謝媽媽所做出的犧牲和無條件的愛；謝謝媽媽給予我和家人的支持和辛勤付出，我們將永遠感激不盡。謝謝您所做的一切！ 林紫情（紐約鳴遠中文學校）我的媽媽中等身材，不高也不矮，看起來剛剛好。她長得很漂亮，有一雙溫柔的眼睛和好看的笑容。媽媽常常把頭髮紮成馬尾，看起來乾淨又有精神。 從我小時候開始，媽媽就一直在照顧我。她每天早上早起做早餐，還幫我整理書包；她每天堅持送我上學，下雨了還會特地來接我。在我生病的時候，她照顧我；在我考試沒考好時，她沒有罵我，而是鼓勵我、教我怎麼改進。媽媽不僅照顧我的生活，也教會我做人的道理：要誠實、要努力。 我很愛我的媽媽，她是世界上最重要的人，沒有她，就沒有現在的我，她為我做了許多事情，從來不求回報。我有時候會讓她生氣，但她還是會原諒我、關心我。 我希望我長大以後能像她一樣溫柔、有耐心、有愛心。我要努力學習、考上好學校，這就是我給她最大的回報。