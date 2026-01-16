我的頻道

學校的影子

池婉儀（多倫多教育局Kennedy中文學校）
有一天Zoe、Olivia、Avril和Kacy放學後一起留在學校做萬聖節裝飾。那天晚上學校很安靜，天也黑了，走廊上只有冷風和閃不停的燈。 Zoe小聲說：「這裡好可怕！」她們走到二樓時，聞到一股奇怪很舊、很潮濕的味道，可是早上明明還沒有。她們繼續往前走，一個不常開的儲物間門突然自己慢慢打開，裡面黑得像沒有底。Avril驚了一下，說：「這門不是鎖著的嗎？」Kacy往裡面看，她看到角落裡蹲著一個黑影，像是一個人，但她一眨眼，影子立刻消失。四個人覺得不太對勁，但Olivia說要進去檢查一下裝飾品有沒有放在裡面，所以她們走進儲物間。 剛進去，「砰！」門自己用力關上，燈也同時滅了，黑暗像海浪一樣突然撲到她們身上。Zoe 聽見耳邊好像有人輕輕地笑，那個聲音冷得像冰水，她嚇得不敢動，伸手想找燈的開關，卻摸到一隻冰冷、細長的手，那隻手慢慢抓住她，她嚇得大叫。燈突然亮起，但Olivia不見了。 Avril指著前面發抖：「那裡有東西。」布後面慢慢站起一個人影，看起來像 Olivia，可是頭髮蓋住臉，完全看不清。那人影用Olivia一樣的聲音說：「剛剛跟你們一起進來的⋯不是我。」燈又滅了，黑暗裡傳來很重、很慢的腳步聲，像有人正在靠近。三個人大叫著往門口衝。 燈再次亮起時，她們看到真正的Olivia站在門外，手中拿著一瓶水說：「我剛去喝水，妳們怎麼都不見了？」三個人臉都白了，指著儲物間，可是裡面空空的。但當她們要走時，牆裡突然傳來一個非常輕、非常細的聲音：「別走⋯我還在⋯」四個人嚇得跑出學校，可是當她們跑到校門口時，身後走廊的燈又閃了一下，像是在對她們眨眼一樣。 這個人影到底是誰？有人說是經常在儲物間遊走的老鼠，又有人說是女孩們的幻覺。

萬聖節

王力宏發生舞台事故…趴地久久未能站起 竟是因為「被卡住」

房車鬥鼠記

「阿凡達:火與燼」首周末全球票房 進帳約3.45億美元

別再留了 聖誕節前斷捨離家中六種物品

輪椅六十天

2026-01-13 01:00

憤怒深處的悲傷

2026-01-07 01:00

活到八十八

2026-01-10 01:00
（圖／太陽臉）

我75歲,不開車開YouTube頻道(上)

2026-01-08 01:00
「2028書店從街頭消失」作者小島俊一認為在AI時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。（記者陳宛茜／攝影）

2028書店將從街頭消失?30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

2026-01-13 17:26

人生總有短路時

2026-01-10 01:00

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

川普:明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

