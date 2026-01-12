我的頻道

在日本吃漢堡

​​​陳曉青（加州，Aragon 高中）
「看！一隻小豬在便便！」我跟家人在日本的小豬咖啡店，許多小豬一邊亂跑，一邊發出豬叫聲。今年是我爺爺的八十歲生日，所以我們到日本一起慶祝。平常，我和表妹是最好的朋友，但是我們兩年沒見面了，所以我們當時都很害羞，沒有說話。咖啡店裡的小豬非常可愛，但是牠們非常髒，有時還會咬顧客，不像網路影片裡這麼乾淨、乖巧。 第二天，我們去了東京海洋迪士尼。之所以取名為海洋迪士尼，是因為它在東京灣附近，並且遊樂園裡大部分的遊樂設施都以海洋為主題，園區裡還有一個大湖可以划小船。我很高興能去海洋迪士尼，因為我在社群上看過很多關於它的視頻。我們一開始就玩一個雲霄飛車，這個雲霄飛車開始的時候很緩慢，後來變得愈來愈快，最後還有自由落體墜落五十英尺。我以為爺爺會心臟病發作，但是我們下來時他在大笑！ 其實，海洋迪士尼沒有那麼多雲霄飛車，因為這是一個比較適合小孩子的遊樂園。因為我們找不到別的雲霄飛車可以玩，我們便專注於尋找美食。我們找到著名的 「外星人麻糬」和「咖哩爆米花」。 我的回顧是：海洋迪士尼的雲霄飛車不好玩，但是食物特別又便宜。我覺得美國的迪士尼比日本的好，雖然美國比較貴，但那裡的遊樂設施更刺激。 當晚，我和家人決定去一家很豪華的壽司餐廳。我很興奮，因為我很喜歡壽司，但是媽媽說：「你有美國胃，所以你可能不會喜歡日本的食物。」我告訴媽媽我真的很想吃，可是她說：「不，你要跟爸爸去吃漢堡。」所以我和爸爸去 Shake Shack吃了漢堡，好笑的是，我們在加州也常常吃漢堡，而我到了地球的另一邊還是在吃漢堡。雖然當時有點失望，但我還是和爸爸一起笑得很開心，也覺得這成了一次特別又難忘的回憶。

