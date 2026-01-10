我的頻道

下雪天

林宏達（紐約，人力中心中文學校）
今天外面在下雪，雪從天上慢慢地落下來，白白的雪像小花一樣飛。地上有很多雪，路變成白色的路，樹穿上了白衣服，房子頂上有雪，車上也有雪。 天氣很冷，風輕輕地吹著，我穿上厚衣服，戴上帽子，手套很暖。我站在窗邊看雪，雪一直下，在地上愈積愈多，腳踩上去軟軟的，還會發出「咯吱咯吱」的聲音，我覺得很好玩。 孩子們在外面玩雪，他們堆了雪人，雪人有圓圓的頭和大大的身體，還戴著一頂帽子，大家笑得很大聲。 世界變得很安靜，一切都是白色的，雪讓世界變得很美，我很喜歡下雪的日子。 伍懿馨（紐約，人力中心中文學校） 在下雪天，我起床後出門就能看到雪。我早上通常不會往窗外看，因為我那時太睏了，根本沒心思去看。上學日出門的時候，我通常會查看下一班公車還有多久到站，查看的時候，我也會看到班級群組裡的所有消息。 如果那天下了雪，消息通常都是「下雪啦！」或是「我要把雪塞到別人的衣服裡！」之類的，我的同學們都特別喜歡雪。到了學校後，我會看到有人撿起雪，然後把雪扔到空中或地上，而我通常會找到一些冰塊，然後把它們砸在地上。 遺憾的是，午餐時間我們不能出去玩雪，所以我們只能待在室內玩紙牌遊戲。

