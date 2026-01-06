我的頻道

我愛我的家

李曼婷（紐約，人力中心中文學校）
從外表來看，我的家似乎十分普通，只有父母和兩個孩子。我是兄妹中年紀較小的那個。父母每天早出晚歸，為家庭奔波，而我和哥哥則把大部分時間投入到學習中。因為大家的時間總是排得滿滿的，所以我們並不常外出旅行，不過我從來不覺得遺憾。住在紐約的好處就是，即使不遠行，只要出門，就能看到熱鬧的街道、不同的文化和不斷變化的風景。 雖然每一天都很忙，但我們的家庭始終緊密、溫暖，我們家像一台井井有條的機器，每個人都是不可缺少的零件。父母不僅負責經濟上的開銷，還照顧我們的生活，無論工作多累，總會抽空問一句：「今天在學校過得怎麼樣？」這些簡單的關心，讓家裡充滿了安全感和被支持的感覺。 我和哥哥雖然沒工作，但也會分擔力所能及的事情。吃完晚飯後，我們會輪流洗碗；周末的時候，我們會整理房間、折疊衣服，或者幫媽媽把沉重的購物袋搬上樓。雖然只是些日常小事，但正是這些細微的合作，讓我體會到「家」不僅是父母給孩子的保護，也是孩子回饋家庭的方式。 有時候，我們也會一起擁有屬於家庭的小樂趣。比如，周六晚上的「披薩之夜」，一家人圍在餐桌前，一邊吃披薩一邊看電影。雖然沒有長途旅行的照片，但這些不經意的日常，就是最真實、最珍貴的記憶。所以，讓我覺得這個家特別的，並不是我們去過哪裡、玩過什麼，而是我們怎樣一起生活。我們分擔責任、彼此支持，把忙碌的日子過得溫暖踏實，把一棟普通的房子變成真正屬於我們的家。

奇異平壤之行

