雖然我在美國出生，但是從小媽媽就很認真教我中文，不僅在家裡一律都講中文，而且還時時刻刻的從對話中教我詞語，等我大一點的時候，她就教我認字讀書。這段過程是蠻吃力的，可是經過媽媽的指導，我的中文程度慢慢加深。這麼辛苦的學會中文，到底有什麼用呢？回頭一想，這段學習經歷不僅帶給了我語言能力，還讓我獲得許多其他的好處。 首先，世界上有十多億人講中文，會中文就可以和很多很多人溝通。而且不只是口語，也能做書面上的交流，例如讀菜單、書籍和報紙。還有我的親戚大部分住在台灣，所以會中文容許我與長輩們聊天，在台灣時生活也比較方便：能夠看得懂捷運和公車的牌子，點菜和購物也不會有障礙。 除此之外，懂中文對我學日文也有很大的幫助，因為日文有兩千多個常用漢字。雖然發音不一樣，但意思一樣或是差不多，所以去日本可以靠漢字認招牌，學習日文時也有優勢。 另一個好處就是爭取到有趣的家教經驗。我在網上收了幾個世界各地的學生，有華人 、美國人，也有住在非洲的中東小朋友。現在有許多海外家長希望增進兒女的中文能力，所以都要求我用中文與學生對話，例如用國語教樂理或數學。這樣學生可以同時學習和練中文，然後我可以賺錢，雙方都高興。 除了教學生以外，會中文還能讓我不受語言限制盡情追劇。自從五年級迷上迪麗熱巴 以後，我大概看了至少幾十部劇。仙俠、武俠、古裝、醫學、電競，還有青梅竹馬、校園、公司戀情的愛情劇，我都看過一些。雖然追劇蠻花時間，但我可以從劇中學到許多詞彙、成語，和表達方式。所以我在享受最喜歡的消遣活動時，也能夠長進知識。 投稿文章給世界日報 兒童版，也是托我中文程度的福。在報紙上看到自己的作品，真的會帶來蠻大的成就感。總而言之，學中文的好處可以說是無窮無盡呀！