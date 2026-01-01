你坐過郵輪 嗎？我坐過，這是我人生中的第一次郵輪旅行，我真的非常喜歡！ 我所搭乘的郵輪叫「挪威喜悅號（Norwegian Bliss）」它非常巨大。雖然船很大，但房間其實挺小的，我和弟弟需要共用一張上下鋪。我們的船艙在十三層，還有一個可以看到大海的陽台。 船上有很多很棒的餐廳，我們最喜歡的高級餐廳叫「曼哈頓餐廳」，另一間自助餐廳「花園咖啡 廳」，我們也覺得很不錯。船上還有一個觀景休息室，可以一邊吃東西一邊欣賞海景。 這次郵輪旅行我是和弟弟、媽媽還有爸爸一起去的，整個行程持續了七天，天氣非常炎熱，我們一直在流汗。船上有一個兒童活動區，我們可以玩任天堂和 PS4等電動遊戲。我還交到了一個新朋友，他叫 Val。 有一次，我迷路了一個小時，因為弟弟和爸爸在賽車場，而我找不到他們，便先回到房間，又去了客服中心，請他們幫忙廣播找人。我們還在喜悅劇院看了兩場魔術表演和兩場音樂表演。其中一場不太好看，但其他的都非常棒！我玩了其中一個水滑梯，但另一個因為我體重不夠所以不能玩，希望明年我就能達到這個體重。 船上的活動非常有趣，陸地上的活動也很棒。在墨西哥 ，我們開了UTV越野車、騎了駱駝，還去了海灘度假村。在陸地活動和海上活動之間，我覺得兩種我都很喜歡。 總的來說，我的第一次郵輪之旅是一次讓我終生難忘的精采經歷。 你坐過郵輪嗎？如果坐過，你更喜歡陸地活動還是海上活動呢？至於我，我已經在期待下一次郵輪旅行了！