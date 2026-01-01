我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

我的第一次

李金勝（加州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

你坐過郵輪嗎？我坐過，這是我人生中的第一次郵輪旅行，我真的非常喜歡！ 我所搭乘的郵輪叫「挪威喜悅號（Norwegian Bliss）」它非常巨大。雖然船很大，但房間其實挺小的，我和弟弟需要共用一張上下鋪。我們的船艙在十三層，還有一個可以看到大海的陽台。 船上有很多很棒的餐廳，我們最喜歡的高級餐廳叫「曼哈頓餐廳」，另一間自助餐廳「花園咖啡廳」，我們也覺得很不錯。船上還有一個觀景休息室，可以一邊吃東西一邊欣賞海景。 這次郵輪旅行我是和弟弟、媽媽還有爸爸一起去的，整個行程持續了七天，天氣非常炎熱，我們一直在流汗。船上有一個兒童活動區，我們可以玩任天堂和 PS4等電動遊戲。我還交到了一個新朋友，他叫 Val。 有一次，我迷路了一個小時，因為弟弟和爸爸在賽車場，而我找不到他們，便先回到房間，又去了客服中心，請他們幫忙廣播找人。我們還在喜悅劇院看了兩場魔術表演和兩場音樂表演。其中一場不太好看，但其他的都非常棒！我玩了其中一個水滑梯，但另一個因為我體重不夠所以不能玩，希望明年我就能達到這個體重。 船上的活動非常有趣，陸地上的活動也很棒。在墨西哥，我們開了UTV越野車、騎了駱駝，還去了海灘度假村。在陸地活動和海上活動之間，我覺得兩種我都很喜歡。 總的來說，我的第一次郵輪之旅是一次讓我終生難忘的精采經歷。 你坐過郵輪嗎？如果坐過，你更喜歡陸地活動還是海上活動呢？至於我，我已經在期待下一次郵輪旅行了！

郵輪 墨西哥 咖啡

上一則

愛在水火交融時

延伸閱讀

夏威夷向郵輪旅客開徵氣候變遷稅 業者提告被駁回

夏威夷向郵輪旅客開徵氣候變遷稅 業者提告被駁回
受中日外交摩擦影響...釜山港明年中國郵輪入港申請 是今年的21倍

受中日外交摩擦影響...釜山港明年中國郵輪入港申請 是今年的21倍
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
2026年新增7郵輪航線 大啖亞洲料理、享受超大水療空間

2026年新增7郵輪航線 大啖亞洲料理、享受超大水療空間

熱門新聞

清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00
林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

2025-12-28 03:20
（圖／阿力金吉兒）

不管你是什麼樣子（上）

2025-12-30 01:00

意外的財富

2025-12-25 01:00

挪威機場驚險記

2025-12-26 01:00

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？