某天早晨，我剛睜開眼睛，看到弟弟的床上有一個綠色的東西，仔細一看，弟弟不見了，只看見一條長長、綠綠的東西躺在他的床上。

這時，媽媽端著一碗水果走進我們的房間。她看見那綠色的東西，也吃了一驚，就用手推了推，綠色的東西居然坐了起來，原來是一條龍。我和媽媽面面相覷，龍則開口說：「媽媽早！」然後把頭伸進水果碗，飛快地叼起一塊蘋果吃了起來。

難道這條龍是弟弟變的？我和媽媽都很疑惑，我問龍最喜歡什麼顏色，龍回答：「藍綠色」。

這正是弟弟多多喜歡的顏色，我對媽媽說：「我覺得他是多多」。

龍馬上接著說：「我就是多多！」我一聽非常緊張，弟弟變成了一條龍，接下來會發生什麼事呢？

龍弟弟開始穿衣服了，他剛想走進衣帽間，可是因為太高，頭一下子撞到門框上。龍弟弟只好爬進衣帽間，拿起衣服卻怎麼也無法穿進去，只好放棄，反正龍並不需要穿人類的衣服。

媽媽決定帶我們去動物園，因為這樣更適宜龍弟弟的生活。當我們到達動物園，龍弟弟把所有的人嚇了一跳。可是，龍弟弟毫不在乎，大搖大擺地走進了動物園。

進入動物園，龍弟弟如魚得水。他一下子跳起來，飛到長頸鹿身邊，長頸鹿挑起眉毛吃驚地望著龍弟弟。周圍的遊客連忙掏出手機拍照，一邊拍一邊喊：「太酷了！」

和長頸鹿玩了一會兒，龍弟弟飛回我們的身邊。這時，一位小男孩對龍弟弟說：「我能不能騎在你身上？」龍弟弟一口答應，就帶著小男孩飛了起來，他們愈飛愈高，愈飛愈遠，飛過各種動物的場館，一頭大象還用鼻子捲起一團草朝龍弟弟扔去，總算把龍弟弟嚇得飛回到我們身邊。

妹妹也想騎在龍哥哥身上飛一遍動物園，可是，妹妹沒有小男孩勇敢，當他們飛得很高很遠，妹妹就開始大哭起來。

我們繼續在動物園遊玩，我突然想起很多年沒有見到動物園裡的刺蝟了，就希望龍弟弟去探一探，看能否找到刺蝟。龍弟弟伸出他長長的頭探進刺蝟的窩，並把牠推到窩外，讓我看到了很久未見的刺蝟。

後來，我們來到了大象館，這裡有一頭出生不久的小象Tula。Tula經常躲著不讓遊客看到她，如果看不到Tula，我會很失望。想到龍弟弟會飛，我就叫他飛進大象館，把Tula趕到外面。龍弟弟照做了，Tula被龍弟弟帶了出來，我們盡情地把Tula看了個夠，真開心啊！