王令江（紐約，人力中心中文學校）
我第一次坐紐約地鐵時只有兩歲，那時我雖然還不太懂世界，但地鐵的聲音和速度已經深深吸引了我。

爸爸媽媽牽著我一起走進車廂，車門「叮」一聲關上，我感覺車廂輕輕晃動，像一條在地下游動的魚。隨著列車前進，我望著窗外黑暗的隧道和偶爾閃過的燈光，覺得這一切都十分神奇。

長大以後，我乘坐地鐵的次數愈來愈多，無論是去學校、公園還是市中心，地鐵都像一個陪伴我多年的老友。車廂裡常有來自不同地方的人，他們的語言、表情和動作讓我覺得這座城市非常多元而有活力。

我喜歡地鐵，不只是因為它方便，更因為它見證了我的成長。從兩歲到現在，地鐵的轟鳴聲一直留在我的記憶深處。每當列車啟動時，我都會想起第一次乘坐時那份驚奇與興奮，也會想起爸爸媽媽握著我小小的手的溫暖。

林宏達（紐約，人力中心中文學校）

今天，我和媽媽去坐火車。火車是紅色的，有亮亮的窗。我們上車找到位子，火車慢慢走，然後愈跑愈快。我看見窗外的樹，一棵一棵從旁邊跑過去；我看見房子慢慢變小，慢慢不見；我看見藍藍的天，也看見白白的雲，雲像小羊、像小熊，也像軟軟的枕頭。

火車裡很安靜，有小朋友在看書、吃點心。媽媽後來睡著了，而我則是一邊玩遊戲，一邊看外面的風景。

後來，火車慢慢停下，走下火車後，我回頭看了看火車，心裡好開心。

我喜歡坐火車，火車讓我看到很多東西，也讓我覺得快樂。下次坐火車，我想坐更長的路，看更多的樹、房子和雲。

