我最喜歡的節日是聖誕節 ，因為有很多慶祝活動。 聖誕節前，人們會裝飾聖誕樹，並在房子前面放置漂亮的燈飾，營造節日氣氛。小朋友最希望的是能看到聖誕老人來派發禮物——一個讓孩子們津津樂道的傳統故事，就是聖誕老人從煙囪下來，給孩子們送禮物，聖誕老人享用孩子們準備的餅乾、牛奶 ，然後把胡蘿蔔餵給他的馴鹿。 聖誕節也是一個長假期，我可以晚點起床，不用在假期中煩惱學校的作業和考試。聖誕節期間，我和家人也會去親戚家慶祝，我的朋友們也會來我家玩。奶奶會做很多美味的菜餚，但大多是中式的菜肴，不是美式的聖誕大餐。 如果聖誕節能下一場雪是最棒的，當我家後院堆滿積雪的時候，我們會跳進雪裡堆雪人。滑雪是我們最愛的活動，我和朋友們一路滑下山，非常開心。滑完雪後，回到溫暖的房子裡，喝上一杯熱巧克力，暖洋洋的，真舒服。 陳子健 （紐約，人力中心中文學校） 我最喜歡的節日是聖誕節。聖誕節期間，人人都非常開心。在聖誕節前，大多數家庭的房子都會裝飾五彩繽紛的彩燈和聖誕樹，一閃一閃的，非常漂亮。 我和家人會一起慶祝聖誕節，氣氛總是非常歡樂，我最期待的就是美味的食物。每年聖誕節，我們家都會和親戚一起慶祝，每個家庭帶來不同的美味食物，大家一起享用特別豐盛的晚餐。 聖誕節是我最喜歡的節日，因為每個人都很開心，到處都能聽到美妙的聖誕歌曲，到處都洋溢著歡樂的節日氣氛。