一條清澈的小河潺潺流淌，河中倒映著兩岸秀麗的風景和藍天白雲，顯得格外迷人。梅花鹿在河邊喝完水，看著河面上映照出自己的身影，自言自語道：「我的角太漂亮了，這是世界上最完美的角。」 梅花鹿看到犀牛向這邊走來，對他說：「你這麼一個大傢伙，長的角卻只有那麼一點，形狀也很一般，沒有我的角形狀美觀啊！」犀牛看了一眼梅花鹿說：「你的角看起來確實很美觀，但是我的角也不錯呀！我有事急著趕路，今天就不和你多聊了，再見。」 梅花鹿在河邊繼續欣賞著他那美麗的角，十分陶醉。突然，金錢豹從樹叢中躥出來，向梅花鹿猛撲過去。梅花鹿驚叫一聲，拚命地飛奔，金錢豹在後面緊緊追趕著。 梅花鹿逃跑時慌不擇路，一頭鑽進灌木林，他的角被縱橫交錯的灌木枝死死卡住了。金錢豹見梅花鹿動彈不得，眼中閃著貪婪的光，猛地撲了上去。梅花鹿看到金錢豹就要抓住自己，急忙大聲呼救。 犀牛沒有走遠，他聽見梅花鹿的呼救聲，飛奔過來。金錢豹見犀牛前來救援梅花鹿，十分惱火，大聲說：「我金錢豹可不是好惹的，勸你別多管閒事！」犀牛晃了晃腦袋，對金錢豹說：「我和梅花鹿都是食草動物，他有難我豈能袖手旁觀？你識相的話趕快離開，如果你惹怒了我，我的脾氣可不太好！」 金錢豹聽了犀牛的話，怒火中燒，張牙舞爪向犀牛猛撲過去。犀牛不慌不忙，用他鼻子上的尖角向金錢豹肚子上猛頂。金錢豹的肚子被犀牛角劃出了一道口子，疼得他直叫，狼狽逃竄。 犀牛幫助梅花鹿把角從樹叢中弄出來，叫他以後一定要小心。梅花鹿對犀牛說：「謝謝你，多虧你救了我！」犀牛笑著說：「見義勇為是應該的。你要謝，就謝謝我長得很一般的角吧，如果沒有它，我怎麼能夠打敗金錢豹呢！」 梅花鹿知道自己剛才不該譏笑犀牛的角，連忙認錯。 真正的價值從不在於外表的華美，而在於危難時能否化為堅實的力量。