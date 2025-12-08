在周末，我最喜歡和家人做的事是釣魚 和划船。

說到釣魚，弟弟是最樂於其中的，每次去釣魚幾乎都是他的主意。我們通常會到伯克湖的棧橋上釣魚，把折椅打開，再穿上魚餌，然後甩出魚線，就可以開始釣魚了。

起初可沒有這麼順利，每次來的時候弟弟都是興致勃勃，走的時候卻是垂頭喪氣，空手而歸。我們看到別人總是滿載而歸，心裡羨慕極了，真是萬事開頭難啊。

這天風和日麗，我們又來了。找好地方甩下了竿，可是半天沒有動靜。就在這時，我們看到一家人，釣的魚多到水桶都裝不下，一條接一條的，好像魚兒都在他那裡游，看得我們心裡癢癢的。爸爸讓弟弟去取經，人家倒是挺熱情的，告訴他要把魚漂拿下來，這樣魚餌就能下沉得更深了。開始只有一點震動，這時千萬別收線，魚還沒咬住魚鉤呢，牠們只是在點漂，當時機成熟時才可收線。

但每次魚兒點漂時，我們都以為是魚兒上鉤了，很興奮，忙著收線，魚餌全被吃光了，卻無魚上鉤。於是我們把魚線再次甩出，突然魚竿又有震動，我們急忙把它提上來，結果又沒有東西。就這樣一次次抬竿、收線、獲得空魚鉤，我們都有些厭煩了。就在這時，魚竿突然往下沉了一下，我們都覺得肯定又是魚兒在點漂，不過還是有些期待。於是我們開始收線，然後，一隻灰黑色的小魚被拉出了水面，魚上鉤了！我們趕緊找來一個桶，添了點水，把我們的戰利品放進去。小魚很活潑，在水桶中游來游去。我們終於釣到了一隻魚！

這件事告訴我們，保持耐心的同時，也要不恥下問，這樣更有效率。

接下來就是划船了。在划船時你可以欣賞美不勝收的景色，有時還會有下午的陽光映照在水面上，波光粼粼的，簡直是浮光躍金，水光瀲灩。不僅僅是美景，划船的過程也很有趣。雖然一開始有些難，但當你掌握要領時，一切就會開始變得簡單有趣。

此外，就是那群活潑且招人喜愛的鴨子了。當你上船時，別忘了帶上一包薯片，因為牠們會向你討食吃。當牠們游過來時，給牠們撒點薯片，牠們就會跟著你的船游。划累了就休息一下，觀賞美景，有時還有小魚躍出水面，帶來意外的驚喜，划船不僅是一種運動，更是一種享受。

這就是我在周末最喜歡做的兩件事，既享受了美景，又鍛鍊了身心。