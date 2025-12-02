在古代的中國，從清朝開始，魯、川、粵和淮揚菜被稱為四大菜系。後來，浙、閩、湘和徽菜，與前四種菜系一起被統稱為中國八大菜系。

魯是山東的簡稱，粵是廣東的簡稱，閩是福建的簡稱。山東、廣東和福建都靠海，所以當地人喜歡用海鮮做菜。魯菜通常用許多海鮮和蔬菜做成佳餚，吃起來鹹鮮香脆，其烹飪方式包括爆炒、油炸和做湯。著名的魯菜有：蔥燒海參、爆炒腰花、糖醋鯉魚、孔府一品鍋，以及西施舌蛤蜊湯。

粵菜鮮味濃郁、香氣撲鼻，多以蒸、炒烹調，著名的粵菜有：蒸蛋、油條、沙河粉、和叉燒。閩菜則是味鮮，喜用紅米酒烹飪、精於熬湯，著名的閩菜包括：福州魚丸、青椒肉絲和用生蠔做成各種不同口味的美食。

川是四川的簡稱，湘是湖南的簡稱。四川和湖南多雨、濕氣重，所以當地人喜歡吃辛辣的食物。川菜通常麻辣，烹飪方式包括快速煎炸、蒸和燉，著名的川菜有：麻婆豆腐 、宮保雞丁和擔擔面。湘菜芳香辛辣，用色濃烈，烹飪方式有蒸、隔水加熱和燉。著名的湘菜包括：陳皮雞和辣椒炒肉。

蘇是江蘇的簡稱，浙是浙江的簡稱，徽是安徽的簡稱。江蘇、浙江和安徽都在中國東部，那裡漁業資源豐富，所以人們也喜歡用海鮮做菜。淮揚菜口感清淡，而在江蘇南部，食物通常帶有甜味，且以燉菜和精湛的刀工為特色。著名的淮揚菜有：獅子頭、文思豆腐和揚州炒飯。

浙菜強調鮮味，烹飪方式包括炒、燉和醃漬，著名的浙菜有：寧波醃蟹、東坡肉、西湖醋魚和龍井蝦仁。徽菜鹹而鮮，經常以燉和蒸來烹調，著名的徽菜有：毛豆腐、蟹殼黃和燉竹筍。

中國八大菜系各有特色，有機會的話，我全部都想嚐一嚐！