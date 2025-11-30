我的頻道

我的媽媽

高俊賢（紐約，鳴遠中文學校）
我的媽媽有一雙大大的眼睛，視力非常好，她的身材不瘦也不胖。

媽媽最特別之處是她的無私與善良，她把我們的幸福放在首位。雖然我們家不是很富裕，但她會花時間研究適合我們家庭的有趣旅行。她是一個勤勞的家庭主婦，照顧三個孩子，並在我們需要時幫助我們。

我非常感激媽媽每天為我們煮晚餐，我知道她每天都很忙，但她都會堅持為我們煮美味的菜餚，讓我覺得很幸福，媽媽煮的每一道菜都是她對我們的愛。

記得有一次，我哮喘發作、呼吸困難，是媽媽熬夜照顧我，守在我身邊。那一夜讓我明白了她是多麼關心我、擔心我。

我要特別感激媽媽，將來我長大找到好工作，要好好報答媽媽無條件為我付出的愛，透過自已的努力，讓她過上幸福快樂的生活。

林文熙（紐約，鳴遠中文學校）

我的媽媽三十多歲，她擁有烏黑的頭髮和一雙大眼睛，身高中等但很瘦。

媽媽有時對我很嚴格，但我長大後才明白，她只是刀子嘴豆腐心。每當我受傷的時候，媽媽都會非常擔心我，即使表面看起來很冷靜，內心卻比誰都著急。

我還記得，有一次我被同學欺負，媽媽非常生氣，第一時間聯繫了同學的家長、跟老師了解事情的來龍去脈。那時我才真正知道，媽媽永遠是我最堅強的後盾。

還有一次，我考試考得很差，心情低落，媽媽沒有責備我，反而給我許多鼓勵和支持。她輕聲告訴我，失敗是暫時的，只要努力，一切都會變好。那時我才意識到，傷心或難過時，她就是我可以訴說心事的人。

媽媽為我付出了太多，擁有這樣的媽媽，我感到無比幸福、驕傲與自豪。

豆腐

