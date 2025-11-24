我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

不變的愛和親情

​​​何詩琪（加拿大，多倫多教育局Kennedy中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

我在很小的時候，曾待過中國一段時間，上完幼兒園我就出國了。雖然我對中國沒什麼印象，但我知道中國對我來說很重要，中國有我的家人、朋友，以及我的童年。因此在我心裡深深地埋下了一顆種子，中國成了我特別嚮往的地方。

隨著時間的推移，我從一個什麼都不知道的小孩子成長了，這時的我，已經對中國的歷史、傳統文化略知一二。

今年五月，我有機會可以去中國旅遊，我掩飾不住心中的激動，甚至還以為這是一場夢。

終於迎來了我最期待的一天，上飛機的時候我百感交集，時間一分一秒地過去，十六個小時後，我們終於抵達了目的地。

剛出機場我就感受到熱氣騰騰，那不是空調房裡的乾燥，是大自然、汽車尾氣以及街邊小吃油煙的香氣。它濕漉漉的，帶著生命力，一下子把我從國外的「冷靜」拉回了故鄉沸騰的現實。

回國的第一站是廣州，現實中的廣州和我想像中的完全不一樣。

我原先以為廣州就是一座平平無奇的城市，但事實證明廣州不僅有許多高樓大廈，以及獨特的建築物，還有其他城市沒有的熱情，比如出了機場以後就能看到「廣州歡迎你」這五個大字。這大大的五個字對我來說非常溫暖。

除此之外，我的小姨、小姨丈也特別歡迎我，他們每天都帶我出去玩，做好吃的料理給我吃，對我無微不至地關心，讓我深受感動，這種感覺就像是冬日裡喝下的第一口熱湯，從胃裡一直暖到心裡。

回國的第二站，福清。雖然福清不像廣州有那麼多景點，但有我的爺爺奶奶在，也有很多當地的自然風光與美食，像是海蠣餅、光餅、福清魚丸等，還有親人給我的熱情接待和照顧。爺爺奶奶看到我的那一刻，眼裡滿是欣慰，他們堅持要做海蠣餅給我吃，那份熟悉又獨特的味道，不僅僅是食物的味道，更是我童年的記憶。

雖然我回中國沒有去很多地方，但這次的旅程徹底改變了我的觀念，使我明白盡管中國的科技、速度、建築都在變，但真正讓我感到溫暖、圓滿和難忘的，是那些沒變的東西：家人深深的愛、食物的味道，還有人與人之間濃濃的情意。這些不變的愛和親情，將會永遠珍藏在我的記憶深處。

上一則

天使

延伸閱讀

桃機攜手日本阿蘇熊本機場 赴日辦台灣觀光推廣活動 推進雙邊旅遊交流

桃機攜手日本阿蘇熊本機場 赴日辦台灣觀光推廣活動 推進雙邊旅遊交流
TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元
「別把禮儀忘在登機門」感恩節將至 聯邦政府籲文明搭機

「別把禮儀忘在登機門」感恩節將至 聯邦政府籲文明搭機
中日緊張… aespa登紅白遭抵制 古川雄輝上海見面會取消

中日緊張… aespa登紅白遭抵制 古川雄輝上海見面會取消

熱門新聞

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台