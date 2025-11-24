我在很小的時候，曾待過中國一段時間，上完幼兒園我就出國了。雖然我對中國沒什麼印象，但我知道中國對我來說很重要，中國有我的家人、朋友，以及我的童年。因此在我心裡深深地埋下了一顆種子，中國成了我特別嚮往的地方。

隨著時間的推移，我從一個什麼都不知道的小孩子成長了，這時的我，已經對中國的歷史、傳統文化略知一二。

今年五月，我有機會可以去中國旅遊，我掩飾不住心中的激動，甚至還以為這是一場夢。

終於迎來了我最期待的一天，上飛機的時候我百感交集，時間一分一秒地過去，十六個小時後，我們終於抵達了目的地。

剛出機場我就感受到熱氣騰騰，那不是空調房裡的乾燥，是大自然、汽車尾氣以及街邊小吃油煙的香氣。它濕漉漉的，帶著生命力，一下子把我從國外的「冷靜」拉回了故鄉沸騰的現實。

回國的第一站是廣州，現實中的廣州和我想像中的完全不一樣。

我原先以為廣州就是一座平平無奇的城市，但事實證明廣州不僅有許多高樓大廈，以及獨特的建築物，還有其他城市沒有的熱情，比如出了機場以後就能看到「廣州歡迎你」這五個大字。這大大的五個字對我來說非常溫暖。

除此之外，我的小姨、小姨丈也特別歡迎我，他們每天都帶我出去玩，做好吃的料理給我吃，對我無微不至地關心，讓我深受感動，這種感覺就像是冬日裡喝下的第一口熱湯，從胃裡一直暖到心裡。

回國的第二站，福清。雖然福清不像廣州有那麼多景點，但有我的爺爺奶奶在，也有很多當地的自然風光與美食，像是海蠣餅、光餅、福清魚丸等，還有親人給我的熱情接待和照顧。爺爺奶奶看到我的那一刻，眼裡滿是欣慰，他們堅持要做海蠣餅給我吃，那份熟悉又獨特的味道，不僅僅是食物的味道，更是我童年的記憶。

雖然我回中國沒有去很多地方，但這次的旅程徹底改變了我的觀念，使我明白盡管中國的科技、速度、建築都在變，但真正讓我感到溫暖、圓滿和難忘的，是那些沒變的東西：家人深深的愛、食物的味道，還有人與人之間濃濃的情意。這些不變的愛和親情，將會永遠珍藏在我的記憶深處。