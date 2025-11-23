在我家附近有一個美麗的公園，它的名字叫「靜湖公園」。平時，我常常去這個公園玩。

一走進這個公園，天上的鳥、地上的花，還有綠色的樹，盡收眼底，美不勝收。繼續往前走，就能看到公園中心美麗的噴泉，噴泉不停地噴出水來，水珠散開，像一朵朵美麗的花，特別好看。我很喜歡在這裡畫畫，記錄下這美麗的時刻，有時候也喜歡和朋友一起來欣賞這個公園的美景。

每次要去靜湖公園的時候，我都特別激動，回來的時候，我總是很開心。這就是我喜歡的公園。

陳發明（紐約，人力中心中文學校）

在美國有一個美麗的大公園，名字叫做中央公園 。我經常在暑假的時候去那裡玩。

從大門走進公園，前面是一條彎彎曲曲的小路，幾輛馬車緩緩駛在小路上，馬車上的人們開心地笑著，不停地互相拍照留念。繼續往前走，就能看到一個大花壇，裡面開著各種各樣的花，有黃色的向日葵、紅色的玫瑰，還有不同顏色的鬱金香，美麗極了。在花壇旁邊有一片草地，小草綠油油的，微風吹拂的時候，看起來像在翩翩起舞。

再往裡走，就是我最喜歡的動物園了。那裡有很多有趣的小動物，最特別的是海獅水中表演，非常精采。我喜歡在動物園裡玩，最喜歡用乾草餵小羊和小馬。

每次去中央公園玩，我都覺得很開心，我真喜歡這個美麗的公園。