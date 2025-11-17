我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

我最喜歡的休閒活動

張彩韻（紐約慈濟人文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

我最喜歡的休閒活動可動可靜、可柔可剛，想做的時候，既不需要特別的場地、也不受天氣影響。大家猜到是什麼了嗎？沒錯！那就是—畫畫。只要有一張紙和一隻筆，我就可以沉浸在自己的世界裡好一陣子。有時候，我會用柔美的線條畫出快樂的心情；有時候，則用剛強凌亂的筆觸把不開心都畫出來。在繪畫的世界裡，我可以天馬行空地畫出任何我想像的世界。

我從四歲開始上畫畫課，從臨摹構圖簡單的卡通圖案、再到鉛筆素描、水彩，一點一滴奠定了我的基礎。隨著年紀愈來愈大，學校功課開始變多，媽媽問我要不要暫停畫畫課，但我總是毫不猶豫地拒絕，因為對我來說，畫畫不是一堂課，而是我最享受的時光。

六歲那年，媽媽幫我報名了一個繪畫比賽，主題是設計一台心中夢想的車子。由於我大部分的時間都在美國紐約生活，只有放暑假時才能飛回台灣看望外婆，所以，我希望我的夢想車能更迅速地在美國、台灣兩地穿梭。

隨著投稿截止日期愈來愈近，我也愈來愈緊張，畫得愈來愈不好。有好幾次，我都難過地跟媽媽說我不想參加了，但我想到靜思語說過：「不要小看自己，因為人有無限可能」，我不可以輕易放棄。很幸運地，我竟然得到了全美低年級組的第二名！

畫畫對我來說，不只是打發時間的休閒活動，它更讓我學會了堅持和努力的道理。畫畫讓我在開心時加倍快樂，在難過時找到出口，在未來的路上，我會繼續拿起畫筆記錄生活，畫出我心中的夢想與希望。

上一則

台德交流新突破 高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

延伸閱讀

治安改善獲壓倒性支持 狄更斯連任亞城市長

治安改善獲壓倒性支持 狄更斯連任亞城市長
航班削減 民眾憂波及感恩節出遊

航班削減 民眾憂波及感恩節出遊
把12歲親生女兒騙到東京賣淫 泰29歲母親疑逃到台灣

把12歲親生女兒騙到東京賣淫 泰29歲母親疑逃到台灣
姊妹情深憶當年

姊妹情深憶當年

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13

南加北加開車行

2025-11-10 01:00

她的最後一夜

2025-11-10 01:00

那棟雅典的房子

2025-11-13 01:00

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命