我最喜歡的休閒活動可動可靜、可柔可剛，想做的時候，既不需要特別的場地、也不受天氣影響。大家猜到是什麼了嗎？沒錯！那就是—畫畫。只要有一張紙和一隻筆，我就可以沉浸在自己的世界裡好一陣子。有時候，我會用柔美的線條畫出快樂的心情；有時候，則用剛強凌亂的筆觸把不開心都畫出來。在繪畫的世界裡，我可以天馬行空地畫出任何我想像的世界。

我從四歲開始上畫畫課，從臨摹構圖簡單的卡通圖案、再到鉛筆素描、水彩，一點一滴奠定了我的基礎。隨著年紀愈來愈大，學校功課開始變多，媽媽問我要不要暫停畫畫課，但我總是毫不猶豫地拒絕，因為對我來說，畫畫不是一堂課，而是我最享受的時光。

六歲那年，媽媽幫我報名了一個繪畫比賽，主題是設計一台心中夢想的車子。由於我大部分的時間都在美國紐約生活，只有放暑假時才能飛回台灣看望外婆，所以，我希望我的夢想車能更迅速地在美國、台灣兩地穿梭。

隨著投稿截止日期愈來愈近，我也愈來愈緊張，畫得愈來愈不好。有好幾次，我都難過地跟媽媽說我不想參加了，但我想到靜思語說過：「不要小看自己，因為人有無限可能」，我不可以輕易放棄。很幸運地，我竟然得到了全美低年級組的第二名！

畫畫對我來說，不只是打發時間的休閒活動，它更讓我學會了堅持和努力的道理。畫畫讓我在開心時加倍快樂，在難過時找到出口，在未來的路上，我會繼續拿起畫筆記錄生活，畫出我心中的夢想與希望。