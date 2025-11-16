秋天來了，天氣變涼了。樹葉變得五顏六色，片片落葉像蝴蝶跳舞。秋天的天空又高又藍，比夏天的天更明朗。

在田裡，你能看到小麥和各種各樣的水果熟了。秋天是豐收的季節，農民很高興，這是他們辛勤勞動的收穫。

在城市裡，人們喜歡探索公園、參加社區和季節性節日，以及參觀文化景點來享受秋天。大家也喜歡許多室內和室外活動，例如參觀南瓜 園或果園、裝飾萬聖節 和享用應景美食與飲品。

孩子們喜歡把落葉堆成一堆，然後跳進去，享受每一次跳躍帶來的歡樂；他們也喜歡和家人一起製作秋季裝飾品，比如烘焙食品和紙工藝品。

秋天是充滿歡樂和歡笑的季節，秋天真美麗。

馮俊翔（紐約，鳴遠中文學校）

秋天是一年四季中最美麗的季節。

秋天天氣涼爽，天空變得更加蔚藍和充滿活力。地上落葉紛紛，樹葉顏色各異：紅色、黃色、橙色、紫色和棕色。微風輕拂，落葉沙沙作響，踩上去發出嘎吱嘎吱的聲音。落葉的香味撲鼻而來，涼風拂過臉龐，令人心曠神怡！

在秋季，人們會慶祝各種節日，例如勞動節、中秋 節、萬聖節和感恩節。

中國文化中有一個節日叫中秋節，是人們吃月餅、慶祝月圓的節日。我特別喜歡中秋節，因為我喜歡吃月餅以及和家人一起賞月。在中秋節這一天，月亮特別圓而亮。

在秋天，人們通常會去野餐，還會去摘南瓜、雕刻南瓜來慶祝萬聖節。人們還會摘蘋果、露營和布置秋季裝飾。

秋天的景色真美啊！我最愛秋天的景色。