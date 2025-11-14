因為這個感恩節 我們不能去看公公婆婆，所以我們便在秋季的秋假期間去看他們了，雖然整趟旅行都很好玩，但其中有一個活動是我最喜歡的。

星期六我們開車一個小時去了波士頓 ，下車以後，我們必須走一英里。通常我不喜歡走路，但是這一次查爾斯河就在我們旁邊，河水又藍又閃亮，樹上的葉子也開始變色了，有紅、黃、橘和綠色，景色真漂亮！而且天氣不冷不熱，剛剛好。

我們到了舅舅介紹的Gronk公園，這個公園是一位美式足球員Gronk建造給波士頓小朋友玩的。公園裡有各式各樣的溜滑梯和可以爬的繩子，還有一個我好喜歡的障礙訓練場，我在那裡跑、跳、爬，雖然需要耗費很多力氣、很累人，但真的好好玩！

我們離開公園之後，再走了十五分鐘，到了Charles街。這裡人山人海，大家急急忙忙地走路。這條街非常可愛，也賣高級的商品。

到了吃飯時間，我們找到一間時髦但不會太貴的餐廳。我吃了一個BLT三明治，真是美味。

吃飽後已經下午三點，我們接著走到波士頓公共公園，那裡的風景很平靜，太陽照在臉上很舒服。回程路上我們參觀了許多小店。首先是一家書店，這家書店前排了長長的隊伍，真不敢相信有那麼多人想進去這家書店；而我最喜歡的店則是另外一家文具店，那裡有很多新奇有趣的筆，還有琳瑯滿目的筆記本，全都好可愛，讓我捨不得離開，但是爸爸和哥哥已經走遠了，他們可能不喜歡這種店，或許更喜歡探索BeaconHill的坡和狹窄的街。

妹妹、媽媽和我匆匆忙忙地追上他們，一起走回停車的地方。我心裡想，今天真是很棒的一天。