我的媽媽來自台灣。她長得不高也不矮，她有棕色的大眼睛、小小的鼻子和嘴巴。我最喜歡媽媽的頭髮，她的頭髮很黑、有點兒長。我覺得我的眼睛長得最像媽媽。

我的媽媽很友善，對朋友很大方，做事非常努力。

我記得媽媽曾說：「因為我不在這裡長大，所以我要比別人更努力」，因此她也常常鼓勵我要多努力。

媽媽很喜歡旅行，她最大的夢想就是環遊世界，我希望以後能和媽媽一起實現她的夢想。

我很喜歡跟媽媽聊天，因為我覺得很有趣，也可以學到一些東西。媽媽對我的影響很大，她會陪我做很多事情，當我有問題時，我也會跟媽媽討論，然後媽媽會給我很多建議。

我想對媽媽說：「謝謝您照顧陪伴我長大，我愛您！」

賴姵霖（紐約，慈濟 人文學校）

我的媽媽很漂亮，不胖也不瘦，皮膚很白，有一頭長長的頭髮；她的臉圓圓的，眼睛大大的，鼻子小小的，嘴巴紅紅的，都很好看。

媽媽平常除了家事之外，喜歡自己做很多不一樣的東西，在我跟姊姊生日的時候，她會幫我們辦生日派對，準備派對上需要的物品與裝飾，還有給其他小朋友的小禮物。

放假的時候，如果我們沒有出門，我們會在家裡烤餅乾，做好玩的勞作，或是全家一起玩大富翁。

我很喜歡媽媽教我做東西，有一次，媽媽教我縫了一隻可愛的小兔子，我每天都抱著它睡覺。她還教我和姊姊怎麼打圍巾，圍巾圍在脖子上很溫暖。

媽媽每天忙著做家事，還要照顧我們，都沒時間休息。我很想對媽媽說：「媽媽辛苦了！我們愛妳！」