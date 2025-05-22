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我的專長

朱海倫（紐約，鳴遠中文學校）
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每個人都有自己的專長，而且各不相同，有的善於彈樂器，有的善於跳舞，有的善於模仿，有的善於繪畫。而我的專長是唱歌。

我從小就喜歡唱歌，因為我覺得唱歌能給人帶來歡樂，消除疲憊和煩惱。

我記得有次學校舉辦藝術節，我報名參加了，每天辛苦練習。比賽時，我信心滿滿，但宣布結果時，我卻緊張得把同學的手都掐青了。我獲得了二等獎，雖然只是二等獎，但是我所付出的努力並沒有白費！唱歌給我帶來了快樂。

每一次我心情難受時，我都會編一首小歌來安慰自己。我是一個不喜歡在別人面前哭的人，所以每次我都會把自己關進房間，輕輕哼唱：「黑夜白晝不停留，所以你得忍住，不要哭，你哭了就會輸......」。唱歌可以使我笑起來，不再難過。

還有一次，我和好友一起回家，她突然告訴我：「有你在我身邊挺好的，你喜歡唱歌，還唱得那麼好聽，我不開心的時候聽你唱歌，心情也會好起來。」因為這句話，我高興了好久。唱歌可以消除煩惱。

在學習之餘，感到疲累時，我也會哼幾句，就覺得渾身精力充沛。唱歌可以消除疲憊。

我的專長帶給我歡樂、陪伴與自信。因為我站在舞台上許多次了，所以我不怕別人的意見。唱歌與我一同成長。

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