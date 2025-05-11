我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

我的媽媽

吳宥希（紐約，慈濟人文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

我的媽媽有長長的頭髮、圓圓的大眼睛、白白的皮膚，和笑起來彎彎的眉毛。我跟媽媽長得很像。

媽媽很勤勞，她是一隻小蜜蜂，總是忙東忙西，帶著我們上上下下，為我做好多我喜歡的菜，總是把家裡整理很乾淨，還陪我們寫功課、教我數學和中文。

媽媽有時候很溫柔，有時候也很兇，特別是我做事拖拖拉拉的時候。爸爸媽媽對我非常好，為了讓我和姊姊能在學校安心上課，就在學校當愛心爸爸媽媽陪伴我們。

我最喜歡跟媽媽一起去旅行，看看不同的世界，體驗不同的文化。還記得我們一起去夏威夷、倫敦、日本和加拿大，看了好多壯觀的景點，也去環球影城等好多好玩的地方。

媽媽是我心裡的太陽，在我生病時照顧我，在我有困難時鼓勵我，給我信心和勇氣，在我得獎時為我驕傲。我最愛我的媽媽，因為她永遠會是最愛我的人，所以我是世界上最幸福的人。

劉宗霖（紐約，慈濟人文學校）

我的媽媽皮膚比較黑，一隻眼睛是雙眼皮、一隻眼睛是單眼皮，她喜歡把頭髮綁成馬尾，她說這樣比較方便。另外，和爸爸比起來，媽媽的身高不高，只到爸爸的胸部。

媽媽的個性很好，她喜歡微笑、喜歡幫助人。平常時她喜歡看桌球比賽，她最愛孫穎莎。我每次看到她時，她都在收拾家裡，總是告訴我們要把東西放回原位。媽媽是個不愛打扮的人，她不愛穿裙子，她喜歡穿長褲。

媽媽的生活全都圍繞著我和妹妹，她給了我們所有的時間和陪伴，她總是陪著我們寫作業，教我們不會的東西。有時我們沒有做好，她會罵人。

我喜歡和媽媽在一起，因為她會給我很多擁抱、會講笑話給我聽，也會和我分享她小時候的事。

孫穎莎 環球影城 夏威夷

上一則

巾幗不讓鬚眉──辜嚴倬雲燦爛的一生（上）

下一則

巾幗不讓鬚眉──辜嚴倬雲燦爛的一生（中）

延伸閱讀

鼓勵兒女探索未知領域 林月霞「放手」培育3網紅

鼓勵兒女探索未知領域 林月霞「放手」培育3網紅
台去年兒虐6000多件 過動遲緩兒占2成 學者：需盡早療育

台去年兒虐6000多件 過動遲緩兒占2成 學者：需盡早療育
道奇球場、環球影城 列入2028年洛杉磯奧運賽場

道奇球場、環球影城 列入2028年洛杉磯奧運賽場
歐洲也有環球影城了 第1座蓋在英國 預計2031年開幕

歐洲也有環球影城了 第1座蓋在英國 預計2031年開幕

熱門新聞

圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00
網上充斥著各種「偽名言」，莫言5日澄清，網上流傳的一些名言、金句都不是他說的。（取材自莫言微信公眾號）

「你若安好便是晴天霹靂」 莫言：這不是我說的

2025-05-06 02:10
圖／123RF

一碗蔥花麵

2025-05-08 02:00
圖／PPAN

大媽的什錦菜

2025-05-08 02:00

捕捉野生病人

2025-05-03 02:00

2025-05-07 02:00

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼