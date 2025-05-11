我的媽媽有長長的頭髮、圓圓的大眼睛、白白的皮膚，和笑起來彎彎的眉毛。我跟媽媽長得很像。

媽媽很勤勞，她是一隻小蜜蜂，總是忙東忙西，帶著我們上上下下，為我做好多我喜歡的菜，總是把家裡整理很乾淨，還陪我們寫功課、教我數學和中文。

媽媽有時候很溫柔，有時候也很兇，特別是我做事拖拖拉拉的時候。爸爸媽媽對我非常好，為了讓我和姊姊能在學校安心上課，就在學校當愛心爸爸媽媽陪伴我們。

我最喜歡跟媽媽一起去旅行，看看不同的世界，體驗不同的文化。還記得我們一起去夏威夷 、倫敦、日本和加拿大，看了好多壯觀的景點，也去環球影城 等好多好玩的地方。

媽媽是我心裡的太陽，在我生病時照顧我，在我有困難時鼓勵我，給我信心和勇氣，在我得獎時為我驕傲。我最愛我的媽媽，因為她永遠會是最愛我的人，所以我是世界上最幸福的人。

劉宗霖（紐約，慈濟人文學校）

我的媽媽皮膚比較黑，一隻眼睛是雙眼皮、一隻眼睛是單眼皮，她喜歡把頭髮綁成馬尾，她說這樣比較方便。另外，和爸爸比起來，媽媽的身高不高，只到爸爸的胸部。

媽媽的個性很好，她喜歡微笑、喜歡幫助人。平常時她喜歡看桌球比賽，她最愛孫穎莎 。我每次看到她時，她都在收拾家裡，總是告訴我們要把東西放回原位。媽媽是個不愛打扮的人，她不愛穿裙子，她喜歡穿長褲。

媽媽的生活全都圍繞著我和妹妹，她給了我們所有的時間和陪伴，她總是陪著我們寫作業，教我們不會的東西。有時我們沒有做好，她會罵人。

我喜歡和媽媽在一起，因為她會給我很多擁抱、會講笑話給我聽，也會和我分享她小時候的事。