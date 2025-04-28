我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

難忘的生日

侯奕辰（俄勒岡州，春和學園）
聽新聞
test
0:00 /0:00

我今年的生日是一個令我難忘的生日。

首先，因為我九歲了，明年就要過兩位數的生日，這讓我覺得自己好像一下子就長大許多。

另一個特別的，就是在我九歲生日那天，我學會了單板滑雪。我是參加了三天訓練營學會單板滑雪的，教練先教我們穿脫滑雪鞋，接著教我們上滑雪板、上下纜車，這些都學會了以後，又教我轉彎。在我的生日那天，這些動作我都學會了，我很開心，通過努力，在三天以內學會了單板滑雪。

還有一個令我難忘的是，訓練營的最後一天正好是我的生日，我的朋友們為我唱了生日歌、教練親手為我做一張生日卡片、朋友們送我一些棉花糖，大家都祝我生日快樂，我拿出媽媽為我做的巧克力餅乾回送給大家。

回家以後，媽媽為我做了一桌子的菜，還幫我買了一條新裙子。

我很喜歡我的生日裙子，連忙穿上了，和爸爸媽媽一起吃生日大餐。

吃完飯，媽媽從冰箱拿出專門為我訂製的生日蛋糕，爸爸幫我插上蠟燭，爸爸媽媽一起為我唱了生日歌，我許下了願望，希望我的願望能實現，因為今年是我最開心的生日。

明年開始我就要過兩位數的生日了，我期待更多的驚喜和進步！

上一則

乾隆欽點身價上看1.5億港幣 郎世寧「青羊圖」為何鬧雙胞

下一則

異鄉人生

延伸閱讀

狠父抓2歲兒撞冰箱 腦出血搶救近月不治

狠父抓2歲兒撞冰箱 腦出血搶救近月不治
才剛復駛…義大利那不勒斯知名纜車從高空墜落 4死1傷

才剛復駛…義大利那不勒斯知名纜車從高空墜落 4死1傷
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
冬季滑雪更方便 達美航空新增三國內航線、其中兩條飛紐約

冬季滑雪更方便 達美航空新增三國內航線、其中兩條飛紐約

熱門新聞

圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）

蔣勳：蘇軾是魔羯座 韓愈是射手？

2025-04-19 02:00
圖／123RF

尋找陽春麵

2025-04-23 02:00
蛋炒飯。（圖／123RF）

家人的拿手菜

2025-04-24 02:00
圖／123RF

吃湯

2025-04-18 02:00
圖／江長芳

田園將蕪，胡不歸？(上)

2025-04-21 02:00
圖／江長芳

田園將蕪，胡不歸？

2025-04-22 02:00

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現