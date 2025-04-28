我今年的生日是一個令我難忘的生日。

首先，因為我九歲了，明年就要過兩位數的生日，這讓我覺得自己好像一下子就長大許多。

另一個特別的，就是在我九歲生日那天，我學會了單板滑雪。我是參加了三天訓練營學會單板滑雪的，教練先教我們穿脫滑雪鞋，接著教我們上滑雪板、上下纜車，這些都學會了以後，又教我轉彎。在我的生日那天，這些動作我都學會了，我很開心，通過努力，在三天以內學會了單板滑雪。

還有一個令我難忘的是，訓練營的最後一天正好是我的生日，我的朋友們為我唱了生日歌、教練親手為我做一張生日卡片、朋友們送我一些棉花糖，大家都祝我生日快樂，我拿出媽媽為我做的巧克力餅乾回送給大家。

回家以後，媽媽為我做了一桌子的菜，還幫我買了一條新裙子。

我很喜歡我的生日裙子，連忙穿上了，和爸爸媽媽一起吃生日大餐。

吃完飯，媽媽從冰箱拿出專門為我訂製的生日蛋糕，爸爸幫我插上蠟燭，爸爸媽媽一起為我唱了生日歌，我許下了願望，希望我的願望能實現，因為今年是我最開心的生日。

明年開始我就要過兩位數的生日了，我期待更多的驚喜和進步！