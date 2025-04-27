每年三月，學園小學五年級的學生會到米遜泉營地野外露營。在科學營裡有很多不同活動，像跳穀倉舞、晚上健行和營火晚會，還可以跟室友一起在房間玩耍，我覺得每一個活動都很好玩。

我們在測試小河裡的水質時，需要一個彩色測試儀、一個沙奇盤，還有溫度計。如果測試結果是綠色，那代表水質很好，紅色代表水質不好，我們測試出來是淺綠色，表示水質還好。

我很喜歡去營區博物館看動物，我看到兩條蛇、一隻小龜、一隻青蛙，還有一隻蜥蜴。我還抱了一條紅色的蛇，牠的名字是紅寶石，牠有一雙黑色的眼睛，肚子冰冰涼涼的。

健行是我最喜歡的活動之一，因為我看到了很多不同的動物和植物。我很喜歡路上的景色，還體驗了很多不同的東西。

我覺得科學營很好玩，也讓我學到很多，像如何測試小河的水質、認識各種動物和植物。

葉宇真（加州 ，學園雙語學校）

每年，學園小學的五年級學生都會去聖塔克魯斯米遜泉營地的戶外教室幾天，親身體驗戶外大自然活動。

米遜泉營地有許多自然科學老師主持各種有趣的活動，例如營火晚會、白天和夜間健行。在健行期間，老師會教我們有關植物和動物的知識。我最喜歡的兩個活動是在溪流中找生物和在山上的農場抱雞。

因為我怕高，所以我沒有參加攀岩；香蕉蛞蝓身體有很多黏液，所以我也沒有把牠放在臉上，但我有很多朋友兩項活動都參與了，他們說並沒有想像的那麼可怕。吃飯時，老師會提醒我們不可浪費食物，並教導我們堆肥的常識。

這是我第一次沒有家人的陪伴外出，我有點緊張。雖然這是一次有趣的經歷，但是我卻不想再去了，因為我想念我的家人和舒適的床鋪。