擅長挖地道的北美土撥鼠獺獺，結束冬眠剛從地下鑽出來。入冬前肥胖的體態已經消耗光，只見牠東聞聞、西瞧瞧，就像一個土黃色的毛球在地上移動。

土撥鼠最喜歡的食物是花、嫩葉、漿果與根莖，可是在青黃不接的早春，這些東西都十分罕有。獺獺找到半顆去年秋天遺留的堅果，飢不擇食塞進嘴裡。突然，一顆花生從天而降，砸在牠的頭頂。牠嚇了一跳，然後興高采烈撿起花生。吃完花生之後，牠才回過神來：嗯？為什麼天上會掉花生？

「哈哈哈，牠好可愛呀！」哪裡傳來一陣笑聲？獺獺扭頭，看見人類女孩玥玥站在後陽台，拿著一袋花生往外丟，旁邊還有一隻小松鼠圍著她打轉。

看到獺獺憨態可掬的樣子，玥玥對松鼠灰灰說：「你看牠多驚訝！」灰灰也笑起來：「牠一定在想，為什麼天上會掉花生？」

獺獺有點尷尬，強詞奪理地說：「花生就是從天上掉下來的！天上還會掉堅果、掉櫻桃。」

灰灰搖了尾巴說：「天上不會掉下免費又好吃的食物，那樣的好事怎會無端發生？」玥玥也說：「對，天上不會掉餡餅，不論是人類還是動物，不可以不勞而獲啊。」

獺獺是講道理的小朋友，他虛心地問：「那麼，花生是從哪來的？為什麼掉在我頭上？」玥玥把手裡的一顆花生扔給牠：「從這裡來的呀！」

獺獺顧不上說話，先把花生塞進嘴裡，咀嚼、吞下，又問：「為什麼有時候堅果也會砸在我頭上？」「那是從樹上掉下來的，陽光雨露滋潤，大樹才會結果，我們才有堅果吃啊。」灰灰感恩。

「櫻桃也是從樹上掉下來的嗎？」獺獺問。玥玥說：「是啊，櫻桃樹要想多結果實，還要除蟲施肥呢。」她指著院子裡一棵樹：「你別看它現在光禿禿，其實根部與樹幹正在努力吸收、運送水分和養分，才能開花結櫻桃。」

獺獺點點頭，牠在想，自己可以做什麼貢獻呢？灰灰搶先說：「我會清理草坪！」獺獺接著說：「我會打洞、鬆土！」

玥玥又灑了幾顆花生：「你們都是自食其力的動物，我只是給你們一些零食，像不像開派對？」笑聲傳遍後院，更多動物正跑過來參加派對。