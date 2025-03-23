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女兒節

葉宇真（加州，學園小學）
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這個月有一個特別的節日，就是「女兒節」，也稱為「女娃娃節」。女兒節是一個日本的節日，在每年的三月三日。以前，女兒節因桃花盛開時而被稱「桃節」，一直到現在，娃娃在節日中是非常重要的一部分。

在日本古代，人們會製作紙娃娃或稻草娃娃，把它們放在木筏上跟著水流漂走，他們相信這會消除不好的東西和運氣。後來，人們開始在家中展示娃娃。

現在，大多數家庭都會在家中擺放女兒節娃娃來慶祝這個節日，這些娃娃被放在五到七層的架子上，頂層是最重要的皇帝和皇后。

女兒節的娃娃是一代一代傳下來的，當新女兒出生的時候，父母或祖父母會買一套新的娃娃。在女兒節的前一個月，每個家庭會在家中舉辦聚會，展示他們女兒節的娃娃。這些展示品會在三月三日後拆除，因為日本人相信，女兒節娃娃放太久會降低女兒出嫁的可能性。

在女兒節這一天，人們會吃一種叫做「菱餅」的麻糬甜點。麻糬有三層：粉紅色、綠色和白色。粉紅色代表邪靈的離去，白色代表純潔，綠色代表身體健康；麻糬的形狀像鑽石，代表有生育能力。其他傳統的女兒節的食品有散壽司和蛤湯，是為女孩帶來幸福和繁榮。

我覺得有一個專門慶祝女孩的節日很有趣，而且我很喜歡節慶裡的娃娃。同時，我也很喜歡為年輕女孩的生活帶來健康、幸福和好運的傳統。我覺得日本的女孩一定會感覺自己非常幸福。

日本

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