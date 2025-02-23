送禮物是一種向親友表達尊重的好方式，精心挑選的禮物可以讓人感受到你的用心，並帶給他們快樂與驚喜。

早期人類有送禮的習俗，他們透過交換禮物來加強社會聯繫，就像部落間互相交換食物和工具；他們也會向神明獻上供品，以祈求庇佑。送禮的習俗隨時間演變，如今我們也會在生日、聖誕節 和特殊的日子送禮物。

我很想要的禮物是一隻狗，因為我覺得狗很可愛，可以和牠一起玩。養狗能教我負責任，因為我要每天餵狗、遛狗，當我難過或沮喪時，狗還能安撫我、讓我開心。

送禮能溫暖人們的心，禮物的價值不在於大小或價格，而在於心意。我希望有天能收到那隻夢想中的狗，並用我的方式把愛傳遞給身邊的人，讓禮物的力量延續下去。

吳沛恩（紐約，慈濟 人文學校）

每年我最期待生日和聖誕節，除了可以和很多朋友玩，也會收到很多禮物。

禮物通常是心意的表達，但是媽媽告訴我們，有時候一個問候和一句祝福都代表一個禮物。在我參加演講比賽時，大家對我的祝福和讚美就是最棒的例子。

我最珍貴的禮物是在我兩歲的時候，外公送我的一隻小兔子玩偶，外公後來因為生病離開了這個世界，因此我特別珍愛這隻兔子，看到這隻兔子就會想到外公在天上保佑我們。

我還有一個最想珍惜的禮物，是爸媽給我一個能陪我一起長大的弟弟，雖然有時候我們會吵架，但遇到問題弟弟都會幫助我，陪我思考解決，讓我不孤單。

俗話說：「千里送鵝毛，禮輕情意重。」意思是從遠方送來輕微的禮物，雖然很輕但心意很深重。不管是物質上或是心靈上的禮物，我們都應該要珍惜，因為背後的意義都是最大的祝福。