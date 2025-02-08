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我和中文學校

徐凱蕾（加州 ，千橡中文學校）
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我在千橡中文學校學習了六年，而今年正是學校五十歲的生日。

從幼兒園班開始學拼音，到一年級開始學寫中文字，現在我已經讀五年級了。我特別喜歡中文學校舉辦的各種活動，比如每年的認字比賽，比賽時每個班級會有兩位義工家長帶著厚厚一疊的字卡進來，學生輪流在五秒鐘之內快速讀出字卡上的字，如果四聲發音不準，也不能進入下一輪。本學期學的生字讀完了，還要讀出前幾年學過的生字。

比賽時，我真的好緊張，但是我都會提前在家裡複習再複習。所以每一次的認字比賽，我都能取得好成績。而且，透過這個比賽，我的詞彙量愈來愈多，對學習中文有很大的幫助。

易聞欣（加州 ，千橡中文學校）

我在千橡中文學校學習中文的過程中，我的中文能力打下了牢固的基礎。

我五歲開始來到千橡中文學校，一年級時老師教會我拼音，學會拼音之后，我能流利地念出中文字了。三年級時老師教會我如何查字典，我利用這個工具認識更多的字詞。到了五年級從課本上又學到了很多故事，對中國文化和習俗都有了一些了解，例如四大發明、甲骨文的演變、中國四大節日的由來等等。

如果我沒有上中文學校，現在我就不會有這麼多的詞彙量，也不會讀寫中文。

我的成長離不開千橡中文學校，我會繼續上中文學校，也祝願中文學校愈辦愈好。

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