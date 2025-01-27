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春節

陳曼語（俄勒岡州，春和學園）

我對於春節最早的記憶，來自學前班。那一年，作為志工的媽媽身上穿著紅色的衣服，手中拿著窗花和中國結，給班裡的小朋友們講「年」的故事。「年」據說是個會被爆竹嚇走的怪獸，我卻不害怕牠，反而覺得牠萌萌的，甚至讓我有些期待可以見到牠。

每年的春節，媽媽參加的舞蹈團都會在波特蘭市的華人春晚上演出。我也曾在春節晚會上，和中文學校的小夥伴們一起唱歌跳舞，獻上新年的祝福。晚會現場有舞龍舞獅、剪紙書法，會場一片歡聲笑語、處處熱熱鬧鬧。

晚會結束回到家裡，爸爸媽媽會帶著我一起動手包餃子。每個人都有自己的手藝，爸爸包的餃子大而圓，媽媽包的餃子小而巧，我雖然有時候包得亂七八糟，但是我會一會兒包個兔子，一會兒捏個烏龜。大家一起笑著，把我們這一年裡的努力和對來年的期盼都包進了每一個餃子裡。

最期待的當然是除夕夜了！我們一家人會聚在一起吃年夜飯，桌上擺滿了豐盛的美食。吃飽飯後，爸媽還會發紅包給我，紅紅的紙袋裡藏著小小的驚喜，總是讓我興奮不已。

前幾年，我們全家搬到了西雅圖，這裡的華人更多，年味更濃。如今，我和幾個小夥伴們，正在努力學習團體舞蹈，希望能夠參加微軟和亞馬遜等公司的春節慶祝演出。相較於往年，我對今年的春節更加期待了。

春節 餃子 華人

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