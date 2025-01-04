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制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

我最喜歡的動物

李柏駿（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的動物是小狗，小狗被稱為人類最好的朋友，這是有充分理由的。綜觀歷史，牠們一直都是人類的伴侶、保護和幫助者，就我個人而言，我發現狗具有忠誠度，我喜歡狗的原因有無限多個，從牠們深情的天性到牠們為我的日常生活帶來的歡樂，就讓我愛不釋手。

狗是非常有感情的，與許多動物不同，狗具有與人類形成深厚情感聯繫的天生能力，牠們通過搖尾巴、舔臉、在房子裡跟著你等動作來表示很高興見到你，主人心情低落時提供安慰。我與狗間的紐帶是一種無條件的愛和信任，這確實很特別。

除了深情的天性，狗還是高度社交的動物，牠們與人類同伴和其他狗的互動中相處融洽，這種社交天性使牠們能成為家庭的絕佳寵物

狗狗們通常與孩子或其他寵物相處十分和諧，當你只有一隻狗時，你永遠不會感到孤獨。牠們總是想成為你行動的一部分，無論是在公園散步、玩接球遊戲，或只是躺在你身邊看書或看電視，牠們的存在令人感到安全感，並創造溫暖和陪伴的感覺。

我喜歡狗的另一個原因是牠們總是充滿活力和頑皮，尤其是特別小的狗，牠們更是活力充沛，看似有無限的能量、頑皮又滑稽的動作帶給我無比歡樂，無論是追著球跑，還是繞著圈跑，看著狗狗們玩得開心，我的嘴角也不自覺上揚。此外，花時間與狗玩耍還可以讓身體運動，這讓主人跟狗同時都得到好處。

這些就是為什麼，狗狗是我最喜歡的動物！

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