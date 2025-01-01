二零二四年冬天的第一場雪，下了一天一夜，皚皚白雪覆蓋在大地上，平時雜亂的小鎮，顯得無比寧靜。可是傑瑞的心情卻亂糟糟，不知道怎麼發洩自己的憤懣。

事情還要從一年前的事故說起。傑瑞去年冬天曾經在雪地裡摔了一跤，當時診斷是右腕骨裂，沒有大礙，不用動手術。醫生的助手幫他打上石膏，說三個星期後就能拆石膏，囑咐他沒事動動露在石膏外的手指。

那沒有難度，傑瑞刷牙洗臉甚至洗澡全都可以自理，還可以玩手遊，只要小心不弄濕石膏就好。

三個星期後，醫生為他拆掉石膏，戴上護腕，叮囑他開始物理治療，鍛鍊功能。護腕隨時可以戴上摘下，皮膚可以透氣，傑瑞感覺比第一階段舒服多了。但是傑瑞和媽媽也發現一些異常，每次回診他們都問醫生：傑瑞的手腕為什麼還是腫的？關節 、骨頭真的沒有問題嗎？每次醫生都笑瞇瞇回答，你會沒事的，你沒大礙。

一個月又一個月，傑瑞一邊接受物理治療，一邊按照康復師的指導鍛鍊，爭取早日恢復手腕的功能，他熱愛體育活動，能彈琴能畫畫，哪一樣也離不開靈活有力的手腕。期間他看到有個小妹妹也在做康復治療，她的左手腕內側有個可怕的疤痕，左手肌肉萎縮，傑瑞還暗暗慶幸自己沒有那麼嚴重，發誓好好鍛鍊恢復全部功能。

可是，大半年過去，情況有好轉但傑瑞依然感覺疼痛。將近一年的時候，媽媽帶他到另外一家醫院，要求做MRI（磁共振成象）。兩天前檢查結果出來了，傑瑞有三處骨傷的痕跡、腕關節發炎、水腫、肌肉有輕微萎縮，結論是骨折癒合不佳。簡單來說，傑瑞不是「骨裂」，而是骨折，手腕關節也在摔跤的時候挫傷、移位，留下後遺症。

物理治療中心告訴他們，這不是用物理治療可以解決的問題，拒絕再為他服務；轉去針灸消炎消腫，保險 公司又拒絕付費。媽媽掉眼淚，怪責自己不懂得早點帶傑瑞聽取第二、第三意見，沒有及時發現問題，錯失治療最佳時期。傑瑞不能接受醫生和他的助手的草率，一想到他們笑瞇瞇說「你沒大礙」，他就感到氣惱。爸爸說他會去找這位醫生，不是為了打官司或者索賠，而是去告訴他們傑瑞的情況，希望他們改進工作。媽媽和傑瑞同意爸爸與人為善的做法，但是他們的心情需要一段時間才能平復，傑瑞也需要得到更多善意而有效的幫助。

他們相信，每個人都值得擁有更好的醫療服務。