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坎昆度假

陸昕穎（紐約，慈濟人文學校）

今天，我要去坎昆度假，而且還是和我的一個朋友一起去。我感到非常興奮，旅行是我非常喜歡的事情。

當我和家人抵達機場時，我的朋友已經在等我們了，我們先去安檢，排了很久的隊伍才讓移民官檢查了我們的護照，然後我們不得不跑向登機門。終於坐下來的時候，我覺得又累又餓，所以父母給我們買了吃的，我一邊吃著，一邊想著我們要去坎昆的奇妙地方，然後我開始玩我的平板，它讓我可以忙碌起來，而不是擔心我們什麼時候可以登機。

當我們登上飛機時，我向空服員揮手打招呼，然後坐到我的座位上，用我面前的小平板電腦看電影，看了很長時間，我也覺得很累，所以我睡著了。後來我被媽媽叫醒，她說餐車來了，我得吃點東西。我拿了一瓶汽水，吃著麵條，看著三分鐘前開始的電影。

在飛機上真的很難睡，醒來之後我望著窗外的雲，然後我用我的平板畫畫，玩沒有無線網路的遊戲。飛行過程很漫長，我想起來走一走，所以我去了趟廁所。

幾分鐘之後，機長宣布我們終於要降落了。我好開心，不用再坐在飛機上了！

降落後，我們搭上前往飯店的巴士。飯店看起來非常棒，有水上樂園、游泳池和自助早餐。酒店旁邊有一個海灘，我很想去，但是當我們到達的時候已經是晚上了，所以我們只能等到隔天。第二天起床後，我們穿上泳衣前往游泳池，爸爸給我買了一個天鵝形狀的浮板，它非常大，幾乎占據了游泳池的空間。我們還有水槍，輪流用它來潑水和射擊對方。

但我們在泳池發生了一個插曲，一開始我去玩滑梯的時候，我沒有注意到游泳池有多深，當我從滑梯上滑下來的時候，我很害怕我會死掉，幸好爸爸跳進水池把我救出來。從那以後，我再也不敢玩滑梯了，但我也學會了做任何事之前都要先檢查。

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