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睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

台北天空中的旋轉大樓

鄭丞勛（伊利諾州）

今年暑假，我和家人回台灣，在台北度過了幾天遊玩時光。這是我們在台北的最後一天，時間已經不多了，我們決定趕往台北一○一，一覽這座城市的美麗景色。我們搭乘電梯直上第八十九樓的觀景台，從高處俯瞰，城市的各個角落盡收眼底，其中一個特別引人注目的建築便是「陶朱隱園」。

我第一次看到陶朱隱園時，是媽媽指給我們看的。我們全家都覺得這棟建築非常引人注目，它的外觀看起來像一個DNA鏈的旋轉陀螺形狀。這種獨特的設計讓我不禁好奇，這麼複雜的結構到底是怎麼建成的，肯定很難。後來查了資料才知道，這個建築物確實非常難建造。更有趣的是，陶朱隱園還被設計成一個綠色的小生態系統。整棟建築物上覆蓋了多達兩萬三千棵樹木和灌木，這些植物可以吸收大量的二氧化碳，改善都市的空氣品質。原來，建築師文森特．嘉利寶（Vincent Callebaut）是希望將陶朱隱園打造成一個城市中的綠洲，實現動植物與城市和諧共存。

其實，世界上也有一些與陶朱隱園相似的建築，例如中國的柳州森林城市。雖然它被稱為「城市」，但實際上是一棟高層公寓。柳州是中國一個霧霾嚴重的城市，所以柳州森林城市的設計師，斯特法諾·博埃里（Stefano Boeri）選擇在柳州建設這個綠色建築。博埃里最有名的作品之一是位於義大利米蘭的垂直森林。其實，它是由兩棟公寓大樓組成，這兩棟大樓的露台上總共栽種了九百棵樹木。

我相信，在未來的世界裡，我們會看到愈來愈多的綠色建築，像今天討論的陶朱隱園。因為環保的規定愈來愈嚴格，加上大家對乾淨空氣和綠色生活的需求增加，這樣的建築一定會成為城市中的流行選擇。特別是在大城市中，人們都希望能有更多植物和清新的空氣，綠色建築正好可以滿足這些願望。

隨著科技的進步，綠色建築的技術和科技將變得更加先進，使我們更容易建造綠色建築。希望以後可以在世界各地看到這種綠色建築，不僅美觀實用，還能幫助地球變得更健康，這將是人類一項重要的發明和進步！

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