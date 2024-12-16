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我最喜歡的城市

趙子華（紐約華僑學校）

在我心目中，紐約市是世界上最好的城市，為什麼？無論是紐約的文化或是市民，都會讓人留下很深的印象。在這裡，一旦體驗過紐約的景觀和環境，自己的世界觀就會改變。此外，紐約的歷史也是很有特色的。

在紐約的曼哈頓，來自各地的人們都生活在同一個城市。一邊可能是一個英國人，一邊可能是中國人，完全不一樣的人生活在一起。

在紐約，可以聽到各國語言，品嘗各國的料理，能欣賞到每個文化的藝術，比如，小義大利的旁邊就是中國城。

每年紐約還會舉辦各種文化節慶和藝術活動，給這座城市增添了無限的魅力。

其次，雖然紐約可能比別的城市還年輕，紐約的歷史還是很深的。在曼哈頓的大都會博物館，你能了解紐約的演變，是如何蛻變為我們所生活的紐約。

紐約也有許多美麗的藝術作品可以代表它的歷史，最有名的是自由女神，它代表希望和美國的自由，對我來說，非常有意思。

紐約的「機會」之多，就足以告訴我們為什麼紐約是世界上最好的城市。在紐約，你什麼都可以做，如果想了解外國的歷史，紐約有很多不同的博物館，如果想見新的人，哪裡都可以遇見。

我最喜歡的城市是紐約，我也希望紐約是你最喜歡的城市。

博物館 曼哈頓 義大利

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