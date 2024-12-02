星星點點陽光穿透窗簾，絲絲縷縷毛線繞過指尖。我坐在沙發上，手中握著毛線，心中湧動著熱愛的熱流。這次為朋友織圍巾，是針對我的「熱愛」情感所出的考題，我要交上一份滿意的答卷。

然而，織圍巾之路困難重重。我反覆嘗試，卻不是跑針就是漏針，織出的圖案也總是不盡人意。好朋友對我寄予了很高的期望，我決定更加努力地練習；我不僅要為她送上一份滿意的禮物，我更要為自己交上一份滿意實踐的答卷。

於是，每天放學以後、每個周末，我都會坐在沙發上，拿起毛線，反反覆覆地練習。繞著毛線的毛衣針又澀又艱難地穿梭著，我就不斷重複這個動作，直到順滑流利為止。總是跑針、漏針，我就慢下我的動作，一針一針仔細繞線，直到我能既熟練又準確迅速完成。

太陽升起又落下，毛線穿出又繞回，我彷彿忘記了時間，忘記了動作重複帶來的手指痠痛，一心只專注在練習上。

漸漸的，我愈來愈能精準控制毛線的遊走，愈來愈能靈活地調整圍巾的圖案，愈來愈能穩定地把握力度與角度。毛線在我的手指間、鋼針間靈動飛舞、絲滑游動，好像有了生命。我的動作流利嫺熟，就算閉上眼睛也能準確無誤。被賦予生命的毛線，彷若自己就能繞成漂亮的圍巾。

柔軟、靈動的圍巾在我的手中逐漸織成，我心中的喜悅與成就感也不斷積累。看著這豐碩的成果，我深深知道，我通過不懈的努力和堅持，將能交上一份滿意的答卷。

經過多日的努力，我終於織成了這條輕盈的圍巾。在好朋友生日到來之際，我將這條圍巾送給了她。看著她臉上綻放的滿意而洋溢的笑容，我知道我為她送上了滿意的禮物，也為自己交上了滿意的答卷。

窗簾縫隙依然會有星星點點陽光透露，但絲絲縷縷毛線已經化為我滿意的答卷。這份答卷既輕盈也沉重，它記錄了我的成長與蛻變，見證我的堅持與追求。