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記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

秋天

王宣晴（加州）

最近天氣轉涼，葉子變色了，原來，秋天到了！我最喜歡的季節終於來了。我很喜歡這個時候，因為夏天的熱氣終於消失，熱浪也不見了，誰不會同意這是一年中最舒服的時光呢？

這時候鳥兒們會陸續飛走，葉子慢慢變紅，我也終於可以穿上好看的毛衣；雖然早上很冷，中午很熱，但我還是很喜歡秋天的天氣，尤其是早上很冷時，因為教室裡面很溫暖，所以我們一下課就可以享受空氣中裡的冰涼感，玩玩覺得冷了，剛好上課鐘聲響起，就能回到舒服的教室。

我最喜歡秋天的原因，不只是因為天氣好，還因為秋天有最好玩的萬聖節。每年萬聖節，孩子們會打扮成自己最喜歡的動物、人物或物品，出門去要糖果，每次我們都會要到堆積如山的糖果，這真是小朋友最喜歡節慶之一，但卻是家長最可怕的惡夢。我喜歡萬聖節，因為我們可以變裝去上學，學校會辦和萬聖節派對，派對裡有好吃的食物、刺激的遊戲和好玩的音樂活動，我們也會比賽誰的服裝最好看，班上最好看的三個學生會得到獎勵。

十月過後就換成是十一月發光的時候了，十一月的第四個星期四是感恩節，家家戶戶都會跟家人們聚在一起吃飯、聊天和看美式足球，感恩節讓人們記得感謝生活中曾經幫助過我們的人。我們的生活裡有很多幫助我們的人，像是爸爸、媽媽、醫生、老師等等，一定要好好的感謝他們。慶祝感恩節也會吃到很多好吃的食物，例如烤火雞、綿綿的馬鈴薯泥、甜甜的南瓜派、酸酸的蔓越莓醬和濃濃的肉汁。秋天有許多好玩的節日，這也是我為什麼這麼喜歡秋天的原因之一了。

一年中有春、夏、秋、冬四個季節，每個季節都有優點和缺點。冬天是一年的開始，帶給我們享受雪的機會，但冷冷的天氣也容易讓人感冒。春天很涼爽的，小動物們開始出來玩了，雖然春天很漂亮，但這也是加州雨季剛開始的時候。夏天是很多小朋友最喜歡的季節，因為學校放暑假了，但加州的熱浪有時會達到四十度，讓人覺得是住在烤箱裡。

我們很幸福，一年有四季，但秋天帶給我的好處最多，所以秋天是我最喜歡的季節。

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