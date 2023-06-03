我從小就開始學中文，經過這麼多年的學習，我現在可以用中文流利地與家人交流。雖然，我將要小學畢業了，但學習中文的旅程並沒有結束！

多年來，我在學習中文的旅程上有苦也有甘，因為學習新語言並不容易。雖然我學得很快，但有時新的課文、短語、單詞對我來說並不簡單，特別在閱讀和寫作方面，也是挑戰。當我努力記住如何讀和寫新單詞時，我也想過放棄，但我仍然盡一切努力堅持下來了。

學中文也有它的樂趣！現在，我學會了中文，可以毫不費力地與別人交流，能用另一種語言跟別人交流真是太棒了！

學習中文對我很重要。如果我不會說中文，我將無法與我最愛的家人溝通，也不會擁有這種並非每個人都會的語言。無論如何，小學畢業不是學中文旅程的終點。畢業後，我打算繼續學中文，堅持不懈地努力！

陳葉靈（紐約，人力中心中文學校）

我終於小學畢業了！畢業後，我沒有額外的中文功課，會有較多時間做自己喜歡的事情。我只要按時完成英文學校所有作業，也不用擔心中文考試了。

但我也感到很不捨，因為中文學校的老師都對我很好，我捨不得離開中文學校。如果我繼續讀初中，初中的老師就是我的媽媽。如果我的老師是我的媽媽，我會更加努力。我知道，升上初中後，功課會更難，需要更多時間來完成。所以，我要更加集中注意力。

學了多年的中文，我的中文程度提高很多，我會寫很多中文字，也會聽跟會說。有時候，我和媽媽坐地鐵 回家的途中，我也會複習和寫中文給媽媽看。我喜歡看中文電視，我能聽懂劇中人物對話，我的作文也曾刊登在世界日報 上，我感到很開心。我為自己在學中文過程中的點滴成長感到高興和自豪。