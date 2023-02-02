今天我看了一個關於貪心的故事，給了我很好的啟發，想跟大家分享這個很棒的故事。

從前，有一個很貧窮的人，過著悲慘的生活。他沒有工作可以做，也養不活他的家人。因為這個貧窮的人無法養活他的家庭，所以他選擇離家出走，成了一個流浪漢。

有一天，這個貧窮的人聞到了一股臭味，結果是一隻沒有主人、很多天都沒有洗澡的狗。那個貧窮的人發現，其實他跟那隻沒有主人的狗也沒有差多少。於是，貧窮的人跑去跟佛陀表達他所有的悲哀。他問佛陀，怎麼讓自己變得更好，而不是只是一個貧窮的人？佛陀跟他說，他上輩子非常貪心，常常偷東西，讓很多人因為東西被偷而生活困苦，甚至有人因為失去心愛的東西而死了，這些他上輩子做的壞事，就是他這輩子變貧窮的原因，貧窮就是他做壞事後的結果。

佛陀也跟貧窮的人說，如果他之後有任何貪心的想法，要趕緊把這個想法消滅掉，因為貪心就是貧窮的因，不要因為這些貪心的想法，讓自己去做一些壞事，也要培養自己富有愛心。但是貧窮的人對佛陀說，他很愛他的妻子、孩子，卻沒有辦法給他們什麼東西，所以他很慚愧，不敢回家。貧窮的人說他有愛，但是他沒辦法付出。佛陀說，所愛的不是物質，而是心靈的依靠。貧窮的人聽了佛陀的話，再也不去做壞事了，反而很大方，還去幫一些其他人或動物，讓他們的生活可以過得更好一點。

從這個故事讓我知道，我們平常不可以因為貪心而有不好的念頭，甚至因此去做壞事，或傷害別人。「貪」字很容易就寫成了「貧」，我們很容易因為太貪心，常常得不到滿足，而成為一個心靈匱乏、貧窮的人，所以我們要知足常樂。這個故事也讓我知道，愛不是一定要用物質滿足，而是要給愛的人心靈依靠。就像我的爸爸媽媽很愛我，不一定要買很多東西給我，當他們關心我、照顧我、教我功課，這些會讓我覺得心裡幸福的事，就是故事中提到的心靈依靠。