我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮宴會廳工程暫准續建 法院要求釐清安全疑慮

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

曾痛到爬行求援…他出生6個月確診血友病 如今騎重機追風活出無異人生

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年26歲的陳先生，因小時候常常瘀青受傷，被媽媽帶去看醫生於6個月大確診罹患B型...
今年26歲的陳先生，因小時候常常瘀青受傷，被媽媽帶去看醫生於6個月大確診罹患B型重度血友病。（記者翁唯真／攝影）

今年26歲的陳先生，才剛出生四肢就常出現不明瘀青，出生剛滿6個月就被診斷罹患B型重度血友病，好在即時發現，並在家人的悉心照顧下，從小他並不自覺自己與他人有所不同，只是時常因疼痛往返醫院，後來他透過運動增加肌力，穩定自己的身體健康，成長過程中不僅學會直排輪，大學更熱衷騎重機追風，活出屬於自己的精彩人生。

陳先生的生命考驗始於2000年初，當時年僅6個月大的他，因臉上出現大塊異常瘀青，經輾轉求醫確診血友病，不過因早期的預防性治療，他的童年生活與同齡孩子無異。

只是疾病仍帶給他身體上的折磨，小學三年級的他，腳踝時常不明原因出血或受傷，讓他疼痛難耐，有時嚴重到讓他痛得在地上爬行求救，某次他研讀書籍發現「肌肉是關節最好的保護傘」，自此開啟了他的運動人生，長期的鍛鍊，他成功強化自己的身體素質，除了高中時期因練舞導致的大腰肌受傷外，幾乎不再發生嚴重的關節出血。

陳先生說，成長歷程中，他嘗試各類的運動訓練，國小學游泳、國中學直排輪，一步一步練出肌力，大學後更跨足大型重型機車領域。現在的他，常出現在麗寶賽道，享受過彎時重心轉移與操控的技巧。他說，重機不只是尋求刺激，更是對自我對極限的掌握。

陳先生說，從小到大媽媽對他教育與一般孩子一樣，慶幸自己可以擁有「無異人生」，也從未對生命出現負面想法，現在的他是一位攝影師，持續在人生旅途中寫下精彩一頁。

4月17日是「世界血友病日」，社團法人中華民國血友病協會與台灣血栓暨止血學會共同舉辦「診斷：照護的第一步，團隊共同守護病友每一哩路」活動。血友病是一種遺傳性凝血因子缺乏症，早期醫療資源尚不發達，病患相當辛苦。

「台灣血友病之父」沈銘鏡表示，診斷是所有醫療行為的起點，對於血友病而言更是如此。早期診斷能讓醫療團隊在患者關節尚未遭受不可逆傷害前，就介入預防性治療。看過無數病友從早期無藥可醫的艱辛，走到今天能像正常人一樣運動、圓夢，證明了正確的診斷與持續的照護，能翻轉罕病患者的人生軌跡。

衛生福利部次長林靜儀說，衛福部的責任就是在政策與照顧系統中，給予病友最好的治療與支持，在當前強調「醫療韌性」的環境下，政府會全力維持血品安全與供應的品質，患者所需的治療需求與預算，都會全力協助。

社團法人中華民國血友病協會理事長李錦龍指出，協會多年來致力於推動病友的權益與衛教，非常感謝台灣健保制度的完整守護，讓治療不再是家庭的沉重負擔。從有痛才打到現在的預防性治療，病友不僅活得更久，更要活得更好。鼓勵所有病友與家屬積極與醫療團隊合作，勇敢走出家門，去追尋自己熱愛的生命風景。

台灣血栓暨止血學會理事長邱世欣認為，血友病的照護已經進入精準醫療的新紀元，學會不僅持續引進與推廣最新的治療指引，更強調醫師、個管師、物理治療師與病友團隊的緊密連結。

社團法人中華民國血友病協會與台灣血栓暨止血學會共同舉辦「診斷：照護的第一步，團隊...
社團法人中華民國血友病協會與台灣血栓暨止血學會共同舉辦「診斷：照護的第一步，團隊共同守護病友每一哩路」活動。（記者翁唯真／攝影）

上一則

2026癌症論壇／你的個性正在讓你生病嗎？韓柏檉給出答案

延伸閱讀

2026癌症論壇／你的個性正在讓你生病嗎？韓柏檉給出答案

2026癌症論壇／你的個性正在讓你生病嗎？韓柏檉給出答案
上腹部皮膚小硬塊出血 14歲男患罕見「肉癌」

上腹部皮膚小硬塊出血 14歲男患罕見「肉癌」
年輕時骨折沒顧好… 男40年後長短腳 靠1手術解決

年輕時骨折沒顧好… 男40年後長短腳 靠1手術解決
看、泡、擦、穿、控 5招遠離糖尿病足

看、泡、擦、穿、控 5招遠離糖尿病足

熱門新聞

牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
老人跌倒。圖/AI生成 劉郁瑋

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

2026-04-07 09:35
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報系資料照片

失智症能假裝嗎？健忘、迷路可模仿 但「這點」騙不了人

2026-04-06 13:25
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
散步時偶爾停下來伸個懶腰，可以避免駝背；示意圖。(圖／123RF)

83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

2026-04-02 02:00
眼科醫師指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AKHIL）

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

2026-04-08 17:33

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場